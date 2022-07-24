На шести участках на Байкале разрешат вылов омуля на удочку
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На шести участках на Байкале разрешат вылов омуля на удочку

На шести участках на Байкале разрешат вылов омуля на удочку

Росрыболовство определило на Байкале шесть участков, где с 2023 будет разрешен вылов омуля на удочку в летний период. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель руководителя Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Ринат Енин, передает ТАСС.

Участки находятся в Северобайкальском, Баргузинском, Прибайкальском и Селенгинском промысловых районах. Ожидается, что изменения в правила рыболовства внесут до конца года, и с 2023 года летняя рыбалка на удочку на шести участках Байкала будет разрешена. При этом ловить омуля можно будет только в светлое время суток — с 05:00 до 22:00. Норма вылова — до пяти килограммов омуля в сутки на человека.

Планируются и другие изменения, которые вступят в силу после принятия нормативного акта. Эти изменения касаются введения нормы промыслового размера рыбы. К примеру, нельзя вылавливать при любительском рыболовстве ленка длиной менее 44 сантиметров. Если рыба будет меньше, то надо отпускать. Сазан — не менее 33 сантиметров, таймень — не менее 70 сантиметров, хариус — не менее 25 сантиметров, щука - не менее 42 сантиметров, байкальский омуль — не менее 20 сантиметров.

Ранее сообщалось, что промышленный вылов омуля на Байкале могут разрешить в 2023 году, до конца 2022 года планируется разрешить любительскую рыбалку. Запрет на промышленный вылов байкальского омуля действует с 2017 года. Его ввели из-за сокращения популяции рыбы. Исключение сделано для зимней рыбалки удочкой. С некоторыми ограничениями могут добывать омуля коренные малочисленные народы Севера, возможность забора рыбы есть также у ученых и у рыбоводных заводов — для искусственного воспроизводства.

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По материалам: irk

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