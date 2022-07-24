На утро 23 июля в Усть-Илимском районе действуют два лесных пожара

На утро 23 июля в государственном лесном фонде Иркутской области действует два возгорания в Усть-Илимском районе на площади 5,5 гектара. За сутки потушили пожар в Тайшетском районе площадью три гектара. Полностью локализовано четыре очага на площади 230,7 гектара: три – в Катанском районе, один – в Ольхонском.

В тушении лесных пожаров 22 июля было задействовано 319 пожарных-десантников, сотрудников лесопожарных формирований, работников арендаторов лесных участков, а также 21 единица наземной техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществлял один самолет Ан-2.

Иркутский гидрометеоролгический центр предупреждает, что 23-25 июля местами в западных и северных районах ожидается высокая – четвертого класса и чрезвычайная – пятого класса – пожароопасность лесов. На территории северных районов области до 15 августа продлен особый противопожарный режим в лесах. Начиная с третьего класса пожарной опасности и выше, посещение лесных массивов гражданами запрещено. За нарушение грозит ответственность вплоть до уголовной.