Над боевой системой Midnight Fight Express работал Эрик Якобус — Кратос из God of War
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Над боевой системой Midnight Fight Express работал Эрик Якобус — Кратос из God of War

Над боевой системой Midnight Fight Express работал Эрик Якобус — Кратос из God of War


Midnight Fight Express — игра, которая выйдет 23 августа на Xbox, Playstation и PC. Сразу после релиза проект станет доступен в подписке Game Pass. Сама игра представляет собой изометрический боевик, выполненный в стиле боевиков 80-х годов, где немало внимания будет уделяться дракам.

Разработчики опубликовали новое видео по игре Midnight Fight Express, в котором рассказывается о том, как создался движок боевой системы для проекта. Сама игра создана (в основном) одним человеком — Джейкобом Дзвинелем, но для создания боевого движка он привлек команду SuperAlloy Interactive. Это команда профессионалов в области захвата движений, которой руководит Эрик Якобус (выполнял трюки Кратоса в God of War, с него же записывались удары некоторых бойцов в Tekken, плюс он участвовал в разработке многих других игр). Эрик в видео ниже рассказывает и показывает, как создавался боевой движок для Midnight Fight Express.


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Midnight Fight Express в начале этого года попала в список 30 самых ожидаемых проектов года от Eurogamer.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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