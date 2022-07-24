Надежда Бабкина рассказала, чем будет замещать импортную косметику
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Надежда Бабкина рассказала, чем будет замещать импортную косметику

Надежда Бабкина рассказала, чем будет замещать импортную косметику
Певица и ведущая Надежда Бабкина надеется на российских производителей косметики. Артистка нисколько не переживает, что из России ушла западная косметика. Она уверена, что с русской смекалкой нам ничего не страшно. «Вспомните, раньше чем люди пользовались? Свеколочкой щечки мазали, угольком бровки подводили – и шли по своим делам! На этих природных основах можно создать косметику, ничуть не хуже западной. У нас люди со смекалкой, с талантами — все смогут сделать. Я в этом абсолютно убеждена», — заявила ведущая «Модного приговора». За себя она вообще спокойна, потому как имеет солидные запасы косметики и одежды, а потому вообще ни на что не тратится.
«Послушайте, все хорошо! А будет еще лучше», — пышет оптимизмом исполнительница русских народных песен. Для себя она давно открыла секрет борьбы со всеми жизненными неурядицами. «Я работаю 24 часа в сутки и не думаю о санкциях. Чтобы восстановиться, в свою деревеньку езжу в Подмосковье: подышать воздухом, от всего каким-то образом отлучиться, походить по деревянному полу, что очень важно. Сейчас там вообще красота», — рассказала о месте своей силы Надежда Георгиевна. Она призналась, что все, что высажено ее руками, мгновенно идет в рост. Это и радует, и удивляет. «В общем, природа наша нас спасет: надо уметь ею любоваться», — делает вывод артистка в беседе с порталом PROZVEZD.
# Шоу-бизнес Бабкина Надежда
По материалам: z-aya

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