Надежда Бабкина рассказала, как на нее влияют санкции: какие трудности возникли у артистки из-за западных ограничений
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Надежда Бабкина рассказала, как на нее влияют санкции: какие трудности возникли у артистки из-за западных ограничений

Надежда Бабкина рассказала, как на нее влияют санкции: какие трудности возникли у артистки из-за западных ограничений

После введения западных санкций многие звезды отечественного шоу-бизнеса ощутили их влияние. Об этом они часто заявляют в интервью различным изданиям. Поделилась своим мнением насчет таких ограничений и российская артистка Надежда Бабкина.


В интервью изданию Prozvezd.info Надежда Георгиевна рассказала, что западные санкции на нее не повлияли вовсе. В ее жизни не изменилось ничего: она продолжает свою концертную деятельность, а свободное время проводит в Подмосковье на своем садовом участке. Однако в последнее время выезжать туда получается редко – у Бабкиной очень много работы.

«Я никаких санкций на себе не почувствовала. Наверное, потому, что у меня нет никаких затрат. Одежды у меня достаточно, косметики – полно.», – заявляет артистка.


Рассказала Бабкина и о том, чем можно заменить зарубежные косметические средства. По мнению Надежды Георгиевны, натуральные продукты, которыми пользовались наши бабушки, ничем не уступают по качеству, а в плане экологичености – намного лучше.

«Вспомните, раньше чем люди пользовались? Свеколочкой щечки мазали, угольком бровки подводили – и шли по своим делам! На этих природных основах можно создать косметику, ничуть не хуже западной.», – убеждена Надежда Георгиевна.


На вопрос о санкциях Бабкина ответила, что у нее просто нет времени о них думать. Сейчас у нее плотный концертный график, а когда выдается свободная минутка, она проводит ее на своем садовом участке в Подмосковье.

«Я работаю 24 часа в сутки и не думаю о санкциях. Чтобы восстановиться, в свою деревеньку езжу в Подмосковье: подышать воздухом, от всего каким-то образом отлучиться, походить по деревянному полу, что очень важно. Сейчас там вообще красота.», – делится с журналистами Надежда Бабкина.


Напомним, что ранее Надежда Георгиевна критиковала своих коллег, которые покинули Россию с весны 2022 года. В частности, под критику артистки попала и Алла Пугачева, которая вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми улетела сначала в Израиль, а потом в Латвию. При этом Алла Борисовна заявила, что оставаться за рубежом навсегда не намерена, она вернется в Россию к 1 сентября, так как у детей начнется учебный год.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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