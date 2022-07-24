Наталья Штурм бросила молодого любовника ради дирижера
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Наталья Штурм бросила молодого любовника ради дирижера

Наталья Штурм бросила молодого любовника ради дирижера
56-летняя певица Наталья Штурм отменила свадьбу с молодым ухажером. Артистка променяла молодого возлюбленного на бывшего избранника. Певица вместе с ирландским музыкантом и дирижером Дереком Глисоном отдыхает в Болгарии. Совсем недавно исполнительница хита «Школьный роман» готовилась к свадьбе с молодым мужчиной. Однако потом внезапно приняла приглашение своего экс-возлюбленного. «Открою вам тайну: ради Дерека я отменила свадьбу, которую мы планировали сыграть с другим моим ухажером Альбертом. У нас были прекрасные отношения. На помолвку он подарил мне драгоценный капель – шпинель. Мы назначили день свадьбы: она должна была состояться в конце августа. Я, правда, хотела с Альбертом связать свою судьбу. Но Дерек внезапно купил билет и позвал меня в Варну. Я сорвалась в секунду и прилетела», — откровенно рассказала Наталья.
Ее не напугали даже трудности: артистка пешком прошла границу между Турцией и Болгарией. Певица уверяет, что сейчас по-настоящему счастлива. «Я в присутствии Дерека теряю голову. У меня с ним просто башню сносит. Нереального обаяния и таланта мужчина», — призналась Штурм. Она не строит далеко идущие планы, а наслаждается тем, что есть сейчас в ее жизни. Наталья рассказала и об интимных отношениях с дирижером. «Он меня истерзал в прямом смысле. Я уже не хочу, но не могу ему отказать. Дерек – неистовый! В нем столько энергии, что даже я пас. Но когда у меня кончаются силы, я занимаюсь с ним любовью впрок. Не поверите, но я похудела на три килограмма за два дня! Все-таки качественный интим лучше любых диет!» — заверила певица в интервью порталу Prozvezd.
# Шоу-бизнес Штурм Наталья
По материалам: z-aya

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