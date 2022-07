Новости Game Pass за 16-23 июля: новинки, что добавят/удалят и прочее

Вадим Карасев





Прошедшая неделя, с 16 по 23 июля, не порадовала большим количеством новостей о подписке Game Pass. Стало известно о подборке игр на вторую половину июля, при этом часть из них уже доступны по Game Pass. Вместе с тем, объявили о проектах, которые удалят из подписки в конце июля, и появилась пара интересных новостей. Обо всем этом в нашей еженедельной сводке.

Добавили в Game Pass

На прошедшей неделе подписка Game Pass пополнилась 5 играми:

As Dusk Falls (Xbox, PC)Watch Dogs 2 (Xbox, PC)Sins of a Solar Empire: Rebellion (PC)MotoGP 22 (Xbox, PC)Torment: Tides of Numenera (Xbox)

Отметим, что As Dusk Falls стала доступна в Game Pass сразу после релиза. Проект получил теплый прием от критиков, которые рекомендуют его опробовать по подписке Game Pass.

Анонсы для Game Pass

Только одна игра на этой неделе была анонсирована для Game Pass, но пока не добавлена:

Что скоро удалят из подписки

Inside — 29 июля

Следующие 5 игр скоро покинут подписку Game Pass на Xbox и PC:

OmnoLumines RemasteredKatamari Damacy REROLLRaji: An Ancient EpicDodgeball Academia

Обратите внимание на игру Raji: An Ancient Epic, которая на этой неделе получила улучшенную версию. Проект можно успеть пройти по Game Pass.

Интересные материалы

Команда Xbox Game Pass у Microsoft «лучшая из лучших», считают создатели House FlipperЗапуск PowerWash Simulator по Game Pass обошел Psychonauts 2, Ori и BattletoadsСоздатели The Last Case of Benedict Fox прокомментировали сделку с Game PassUbisoft назвала ошибкой ранее появившиеся слухи о Far Cry 6 в Game PassНапоминаем: Новинка Game Pass игра Watch Dogs 2 поддерживает FPS Boost на Xbox Series X | S7 «скрытых жемчужин» из Game Pass за первую половину 2022 годаThe Riftbreaker из Game Pass получает крупное дополнение Metal TerrorЕще 12 игр из Game Pass получают поддержку сенсорного управления