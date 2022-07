Новые сериалы лета: что смотреть в июле и августе

Вадим Карасев

Netflix возвращает на экраны культовую "Обитель зла". Итан Хоук представляет свою режиссерскую работу — документальный сериал о легендарной голливудской паре. Крис Пратт играет спецназовца, а Риз Уизерспун продюсирует психологический триллер о девушке, потерявшей память. Ожидаемые премьеры сериалов и летние новинки, которые вы могли пропустить, — в нашем обзоре.

"Обитель зла" (Resident Evil)

Когда: 14 июляГде: Netflix

Netflix выпустил сериал по мотивам культовой франшизы "Обитель зла", которой уже больше 25 лет. За это время вышло 14 видеоигр и семь фильмов разной степени успешности. Проект Netflix продолжает развивать тему зомби-апокалипсиса. События происходят в вымышленном городке Раккун-Сити, где проводит рискованные эксперименты зловещая корпорация "Амбрелла". Она занимается разработкой смертельного вируса, способного погубить все живое на Земле.

Действие разворачивается в двух временных отрезках: в 2022 году, когда сестры-подростки Билли и Джейд Вескер переезжают в Раккун-Сити, и через 14 лет — Джейд уже взрослая, а дела на планете совсем плохи: зомби-вирусом заражено почти все человечество и животный мир, жертв все больше. Героине придется бороться за выживание, а что произошло с ее сестрой и отцом (оказавшимся причастным к разработке вируса), — пока неизвестно.





Элла Балинска в сериале "Обитель зла"





"Последние кинозвезды" (The Last Movie Stars)Когда: 21 июля Где: HBO Max

Документальная премьера: Итан Хоук выступил режиссером шестисерийной ленты об отношениях Пола Ньюмана и Джоан Вудворд. Роман актеров начался на съемках фильма "Долгое жаркое лето" в 1958-м и закончился свадьбой. Они не раз снимались вместе, став одной из самых блистательных пар Голливуда той эпохи.

Для создания сериала Хоук использовал воспоминания самих актеров, а также выдержки из интервью с их близкими и коллегами. Расшифровки этих бесед об отношениях пары зачитывают в кадре кинозвезды, которые общаются с Хоуком по видеосвязи: среди них Оскар Айзек, Мелани Гриффит, Сэм Рокуэлл и другие. Воспоминания самих Ньюмана и Вудворд озвучивают Джордж Клуни и Лора Линни.





Постер к фильму "Последние кинозвезды"





"Женщина при деньгах" (Loot)

Когда: 24 июня Где: Apple TV+

Молли Новак (Майя Рудольф из "Девичника в Вегасе" и "В лучшем мире") делает неприятное открытие: муж-миллиардер изменяет ей с молодой красоткой. Тот не отнекивается — оказывается, бизнесмен уже решился на развод. Молли шокирована, однако деньгами не обделена: 87 миллиардов долларов — сумма внушительная. Но что делать с этими деньгами?

Героиня узнает о существовании благотворительного фонда, названного ее именем, про который она даже не слышала. И решает стать известным филантропом — ведь чем-то заниматься нужно. А еще очень заманчиво доказать всем (и в первую очередь предателю-бывшему), что она способна не только красиво сорить миллионами, оплачивая вечеринки и яхты. Возможно, она даже спасет мир — вот только для начала Молли предстоит открыть для себя много нового: она никогда не работала и об офисной жизни знает лишь понаслышке.





Нат Факсон и Майя Рудольф в сериале "Женщина при деньгах"





"Курорт" (The Resort)

Когда: 28 июляГде: Peacock

Таинственная детективная история, разворачивающаяся на фоне пальм, бассейнов и морских пейзажей. Эмма и Ной — пара, приехавшая на тропический курорт отмечать десятую годовщину совместной жизни. Эмма попадает в аварию на квадроцикле и случайно находит мобильный телефон. Как выясняется, принадлежал он парню, который без вести пропал на этом острове 15 лет назад. Пара решает расследовать исчезновение самостоятельно и углубляется все дальше в запутанную историю. Постепенно рассыпается и та идиллия, которая существовала между супругами.

Поклонникам черных комедий и детективов должно понравиться это новое детище создателей "Мистера Робота" и "Зависнуть в Палм-Спрингс".





Постер к сериалу "Курорт"





"Шервуд" (Sherwood)

Когда: 13 июняГде: BBC

Британская криминальная драма, события которой происходят в середине 80-х, частично основана на реальной истории. Место действия — тихий шахтерский городок, где отношения между жителями и так накалены. Пиком противоречий становится трагедия, точнее, даже две — с разницей в пару недель здесь происходят два убийства. Кто-то бродит по Шервудскому лесу с арбалетом. Каковы мотивы этого современного Робин Гуда — зрителям еще предстоит узнать.

Люди подозревают друг друга, город разделяется на два лагеря, и у каждого местного ощущение, что убийца живет где-то по соседству. А по мере расследования всплывают новые тайны, связанные с преступлениями из прошлого, которые так и остались нераскрытыми.





Кадр из сериала "Шервуд"





"На поверхности" (Surface)

Когда: 29 июляГде: Apple TV+

Героиня сериала "На поверхности" Софи пыталась покончить с собой, но выжила. Она потеряла память и старается по кусочкам восстановить картину своего прошлого. Слушая рассказы мужа и друзей, девушка задается вопросом: если ее жизнь была так идеальна, как ей говорят, почему она решила со всем покончить? Софи начинает сомневаться, что слышит от близких правду. Но что и почему они скрывают? Да и тот факт, что она действительно хотела погибнуть, теперь под вопросом: а вдруг это была не попытка суицида, а покушение на убийство? Разгадывать многочисленные загадки придется самой Софи.

Над психологическим триллером вместе с Apple Studios работала продюсерская компания Риз Уизерспун. В главной роли снялась Гугу Мбата-Роу, известная по проектам "Утреннее шоу" и "Локи".





Гугу Эмбата-Ро в сериале "На поверхности"





"Список смертников" (The Terminal List)

Когда: 1 июляГде: Prime Video

Крис Пратт впервые за долгое время играет в сериале: в триллере "Список смертников" у него роль командира спецназовцев Джеймса Риса.

Отряд Риса попал в засаду в ходе выполнения секретной миссии. Все убиты, в живых остался лишь он. Пережив гибель товарищей, Джеймс берется расследовать произошедшее: у него подозрения, что засада была вовсе не случайностью, а частью некого заговора теневых структур. По мнению героя, теперь под ударом он сам и его близкие.

Ведущие роли в проекте также исполнили Констанс Ву, Тейлор Китч, Райли Кио и Джай Кортни.





Крис Пратт в сериале "Список смертников"





"Все, что я знаю о любви" (Everything I Know About Love)

Когда: 7 июняГде: Peacock

Британское драмеди о жизни 20-летних — адаптация безумно популярной одноименной книги британской журналистки Долли Элдертон. В ней она вспоминает о собственных драмах, любовных историях и размышляет обо всем, что волнует женщин поколения миллениалов.

Главные героини сериала — четыре подруги, которые снимают вместе дом в Лондоне. Бурные вечеринки, жаркие романы, влюбленности и расставания, естественно, будут. Как будут и девичьи ссоры, непонимания, ревность и интриги. Сериал хвалят за ностальгический вайб, ну а истории о четырех подругах, кажется, неизменно обречены на успех.





Кадр из сериала "Все, что я знаю о любви"





"Медведь" (The Bear)

Когда: 23 июняГде: Hulu

Мы привыкли, что проекты о ресторанной индустрии — это, как правило, что-то комедийное или романтичное. "Медведь" иначе представляет закулисье ресторана — реалистично и без особой лирики. Работники кухни посылают друг друга подальше, шеф-повар — на грани нервного срыва, блюда в процессе приготовления выглядят куда менее аппетитно, чем потом на тарелке.

Медведь — прозвище молодого шеф-повара, который из "мира высокой кухни" вынужден спуститься на несколько уровней ниже. В наследство от покойного брата он получает закусочную, где готовят сэндвичи, — место популярное, но с кучей долгов и скандальным коллективом. Удастся ли навести порядок и сделать из забегаловки приличное заведение — большой вопрос. Главного героя сыграл Джереми Аллен Уайт, которого мы видели в "Бесстыжих".





Лиза Колон-Зайас и Джереми Аллен Уайт в сериале "Медведь"





"Репетиция" (The Rehearsal)

Когда: 15 июляГде: HBO

В списке летних премьер — реалити от HBO, руководит им комик Нейтан Филдер. В каждой серии он помогает новому герою отрепетировать какой-либо важный и непростой момент жизни. И правда: кто из нас после неудачных собеседований или ссор с близкими не мечтал отмотать все назад и получить возможность просчитать свой план действий заранее?

Филдер приходит на помощь участникам вместе с целым коллективом актеров, и они проигрывают варианты развития событий. Среди героев — мужчина, который долго лгал коллегам и готовится сделать признание, женщина, не уверенная в своем желании стать матерью (она будет "репетировать" роль мамы детей разных возрастов). Другие сюжеты пока засекречены.





Нейтан Филдер в реалити "Репетиция"





"ЮЗЗЗ"Когда: 24 маяГде: Premier

Российская новинка вышла еще в конце весны, но если вы вдруг пропустили премьеру, есть смысл наверстать упущенное: как минимум потому что "ЮЗЗЗ" претендует на статус современной "Бригады". Действие происходит в Ростове-на-Дону наших дней, а точнее, в одном из его спальных районов на юго-западе — сокращенно — ЮЗ. Там живет молодой программист по имени Равиль. Парень мечтает уехать в Америку, пока же подрабатывает курьером и ищет, где бы добыть легких денег. Так он оказывается в компании местных бандитов и ввязывается в опасные дела — а попутно еще и влюбляется в племянницу главаря.

В сериале снялись Гела Месхи, Мария Машкова, Дарья Мельникова, Кузьма Котрелев, известный по "Красным браслетам", Мария Мацель из "Перевала Дятлова" и другие.





Постер к сериалу "ЮЗЗЗ"





Маргарита Дорошевич