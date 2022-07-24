Объем кредитного портфеля BlockFi превысил $1,8 млрд

По состоянию на 30 июня 2022 года в портфель криптолендинговой платформы BlockFi входили обязательства институциональных и розничных инвесторов на сумму свыше $1,8 млрд. При этом кредиты на $600 млн являлись необеспеченными, сообщила компания в отчете за II квартал.

We've just published our Q2 Transparency Report with a breakdown of our total AUM, retail and institutional loans, and how we manage related liquidity and credit risk.

https://t.co/qcdRDcYmNQ — BlockFi (@BlockFi) July 21, 2022

На институциональных инвесторов пришлось $1,5 млрд из совокупной суммы обязательств, на розничных — оставшиеся $300 млн. Компания произвела оценку активов исходя из рыночной стоимости биткоина в $19 986.

BlockFi указала, что на платформе зарегистрировано свыше 650 000 аккаунтов с ненулевым балансом. В общей сложности клиенты держат на различных типах счетов около $3,9 млрд в цифровых активах.

В отчете компания отметила, что разработала набор принципов, помогающих «поддерживать необходимую для выполнения обязательств в рамках основной деятельности ликвидность». В частности, BlockFi будет держать на основном балансе не менее 10% клиентских средств для немедленного погашения позиций по требованию пользователей.

В начале июля 2022 года BlockFi заключила сделку с американским подразделением FTX. Структура Сэма Бэнкмана-Фрида предоставит платформе возобновляемый кредит в размере $400 млн и получит опцион на ее покупку за $240 млн.

Напомним, в мае глава FTX пообещал потратить «миллиарды» на покупку долей в других компаниях.