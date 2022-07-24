Объем кредитного портфеля BlockFi превысил $1,8 млрд
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Объем кредитного портфеля BlockFi превысил $1,8 млрд

Объем кредитного портфеля BlockFi превысил $1,8 млрд


По состоянию на 30 июня 2022 года в портфель криптолендинговой платформы BlockFi входили обязательства институциональных и розничных инвесторов на сумму свыше $1,8 млрд. При этом кредиты на $600 млн являлись необеспеченными, сообщила компания в отчете за II квартал.



На институциональных инвесторов пришлось $1,5 млрд из совокупной суммы обязательств, на розничных — оставшиеся $300 млн. Компания произвела оценку активов исходя из рыночной стоимости биткоина в $19 986.


BlockFi указала, что на платформе зарегистрировано свыше 650 000 аккаунтов с ненулевым балансом. В общей сложности клиенты держат на различных типах счетов около $3,9 млрд в цифровых активах.


В отчете компания отметила, что разработала набор принципов, помогающих «поддерживать необходимую для выполнения обязательств в рамках основной деятельности ликвидность». В частности, BlockFi будет держать на основном балансе не менее 10% клиентских средств для немедленного погашения позиций по требованию пользователей.


В начале июля 2022 года BlockFi заключила сделку с американским подразделением FTX. Структура Сэма Бэнкмана-Фрида предоставит платформе возобновляемый кредит в размере $400 млн и получит опцион на ее покупку за $240 млн.


Напомним, в мае глава FTX пообещал потратить «миллиарды» на покупку долей в других компаниях.

# Экономика blockfi, новости
По материалам: ForkLog

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