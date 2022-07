Объем кредитного портфеля BlockFi превысил $1,8 млрд

По состоянию на 30 июня 2022 года в портфель криптолендинговой платформы BlockFi входили обязательства институциональных и розничных инвесторов на сумму свыше $1,8 млрд. При этом кредиты на $600 млн являлись необеспеченными, сообщила компания в отчете за II квартал.

We've just published our Q2 Transparency Report with a breakdown of our total AUM, retail and institutional loans, and how we manage related liquidity and credit risk.

