"Очень люблю большой пенис": Ольга Бузова призналась в любви к большим гениталиям

Вадим Карасев

36-летняя телеведущая и певица Ольга Бузова вчера выступила на сцене VK Fest, где предстала в обтягивающем тигровом костюме с многочисленными вырезами, подчеркивающими стройное тело.

В последнее время артистка любит показывать подписчикам свое тело, поэтому наряд подобрала так, чтобы все смогли видеть ее подтянутые ягодицы. Но Ольга не была бы собой, если бы от нее не прозвучало какое-нибудь провокационное заявление.

Ведущая фестиваля Настя Ивлеева решила спросить Бузову про ее увлечение. "Оленька, в сеть просочилась информация, что ты влюблена… в теннис! Скажи: в большой или маленький?" — задала вопрос Настя.

"Конечно же, в теннис! Я очень люблю большой...", — тут Ольга на пару секунд замешкалась, а потом выдала: "Пенис!"

Бузова выразила желание быть любимой

Ходит много слухов о личной жизни Бузовой. Недавно блогерша Tatarka FM даже рассказывала о ее новом женихе: "У нее сейчас очень влиятельный поклонник. <...> Он политик. Не могу сказать кто. У них будет свадьба следующей весной". Однако, судя по недавнему посту певицы в соцсетях, любви ей очень не хватает.

Кто-то должен быть рядом. Кто-то должен чувствовать твое дыхание и беречь твой сон. Кто-то должен смеяться вместе с тобой и молчать, утешать и поддерживать. Кто-то должен любить, ибо без этого вся наша сила не стоит и ломаного гроша.



Подписчики поддержали Ольгу и согласились, что без этого никак.