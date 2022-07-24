Около половины американцев ждут гражданскую войну в стране
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Около половины американцев ждут гражданскую войну в стране

Около половины американцев ждут гражданскую войну в стране

Не менее 25% американцев выразили готовность использовать оружие, чтобы достичь политических целей. Об этом сообщает британская газета Daily Mail, ссылаясь на результаты общественно-политического исследования, проведенного Калифорнийским университетом.

Около половины среди всех опрошенных американцев спрогнозировали начало второй гражданской войны в США через несколько лет, а каждый пятый респондент заявил о готовности взять в руки оружие для защиты собственных политических взглядов.


Исследователи университета также выявили у американцев тревожный рост "отчуждения", "недоверия" и растущей склонности к насилию. По словам эксперта в области общественного здравоохранения Гарен Винтемут, выводы исследования "превзошли самые худшие ожидания".

Исходя из опроса, около 66% жителей страны уверены в том, что знаменитая американская демократия находится под "серьезной угрозой". В то же время около 40% респондентов утверждают, что "сильный лидер" важнее демократического строя и что "белых людей по рождению заменяют иммигранты".

Эксперты Калифорнийского университета подчеркнули, что надежда на лучший исход все равно есть, поскольку большинство участников опроса полностью отказались от "политического насилия". По словам исследователей, их работа выявила тревожное положение в обществе, и опрос публикуется в том числе для того, чтобы граждане США "осознали угрозу" и отреагировали на нее должным образом.

Как ранее писал Ruposters, более четверти жителей Соединенных Штатов чувствуют себя настолько отчужденными от собственного правительства, что не исключают возникновения необходимости "взяться за оружие". Большинство респондентов согласились с тем, что власти коррумпированы и настроены "против обычных людей". Эксперты увидели в результатах исследования крайнюю поляризацию в политике Вашингтона и ее сильное влияние на отношения граждан друг с другом.

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По материалам: uposters.ru

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