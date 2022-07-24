Олега Газманова едва не убила молния
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Олега Газманова едва не убила молния

Олега Газманова едва не убила молния
Певец Олег Газманов признался, что перед ним пролетела вся жизнь. Надежда Бабкина рассказала об инциденте, который едва не стоил жизни певца Олега Газманова. Оказывается, много лет назад рядом с артистом ударила молния. К счастью, он уцелел.
«Однажды Олег рассказал мне о том, как в «Артеке» рядом с ним шарахнула молния: «Надя, ты не поверишь, но в этот момент за секунду пролетела перед глазами вся моя жизнь. Но я же не согласен сдаваться. Цепляться надо». И я понимаю, о чем он говорит!» — написала Бабкина в соцсетях. 22 июля, напомним, Олегу Газманову исполнился 71 год. Артист сейчас находится в туре и не все близкие могут дозвониться до него, чтоб поздравить с днем рождения.
# Шоу-бизнес Газманов Олег
По материалам: z-aya

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