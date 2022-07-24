Ольга Орлова была вызвана в полицию по факту избиения
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольга Орлова была вызвана в полицию по факту избиения

Ольга Орлова была вызвана в полицию по факту избиения
Певица и ведущая Ольга Орлова отстояла свою позицию. Артистка известна коллегам и поклонникам, как любитель животных. В ее доме живут несколько собак, которых она приютила с улицы. Кроме того, она занимает активную позицию в отношении защиты братьев наших меньших. В мае этого года в Сеть попало видео, на котором мужчина избивал кота. Инцидент случился в подмосковных Химках и получил широкую огласку. Тогда Орлова также не осталась в стороне и решила добиться для животного справедливости. Артистке удалось сделать так, чтобы в отношении мужчины-изверга начались разбирательства, причем в качестве потерпевшей выступила именно Ольга, поскольку кот по закону не может быть субъектом преступления.
«Мы очень долго этого добивались, и только что в управлении МВД РФ по городскому округу Химки я была допрошена и признана потерпевшей в деле кота Сыра. А это значит, что дело химкинского живодера, по совместительству (надеюсь бывшего) ведущего мероприятий Задорожного будет доведено до конца. Мы добьемся того, чтобы дело было доведено до суда, и он понес справедливое наказание»,— рассказала Орлова. В подтверждение своим словам артистка опубликовала официальные документы, в которых действительно была указана в качестве потерпевшей. Поклонники звезды восхитились ее упорством и пожелали удачи в важном деле. Ранее Ольга заявляла, что если Задорожный так обращается с животными, он не имеет права работать с детьми (мужчина занимается организацией праздников), и что его должны судить и посадить в тюрьму за живодерство.
# Шоу-бизнес Орлова Ольга
По материалам: z-aya

Последние новости

Люди тонут, машины сносит потоком, отключены свет и водоснабжение. В Сочи катастрофический потоп
Люди тонут, машины сносит потоком, отключены свет и водоснабжение. В
Binance опровергла использование средств клиентов для получения прибыли
Binance опровергла использование средств клиентов для получения
Сбежавшая Чулпан Хаматова может заработать десятки миллионов в России
Сбежавшая Чулпан Хаматова может заработать десятки миллионов в России
Расплакавшаяся Алла Пугачева поставила в тупик директора
Расплакавшаяся Алла Пугачева поставила в тупик директора
ЧП: В Сочи случилось разрушительное наведение
ЧП: В Сочи случилось разрушительное наведение
Лариса Андерсен рассказала о знаке Льва и что его ждет в ближайшем будущем
Лариса Андерсен рассказала о знаке Льва и что его ждет в ближайшем
Ольга Орлова была вызвана в полицию по факту избиения
Ольга Орлова была вызвана в полицию по факту избиения
"Чемпионат теряет качество": чешский хоккеист оценил отстранение сборной России от ЧМ
"Чемпионат теряет качество": чешский хоккеист оценил
Лидер группы Anacondaz сообщил об отказе полиции назвать причину срыва концерта
Лидер группы Anacondaz сообщил об отказе полиции назвать причину
Власти Сочи сообщили о неблагоприятном уровне воды в реке Бзугу
Власти Сочи сообщили о неблагоприятном уровне воды в реке Бзугу
Геймпад Xbox получил обновление прошивки, пока для инсайдеров
Геймпад Xbox получил обновление прошивки, пока для инсайдеров
Как выглядит могила Михаила Горшенева
Как выглядит могила Михаила Горшенева

Топ на сегодня

Рисунки или фото с изображением живых людей на могилах: с какой целью это делается
Рисунки или фото с изображением живых людей на могилах: с какой целью
Интересные факты на все случаи жизни (14 фото)
Интересные факты на все случаи жизни (14 фото)
Нумерология отношений: как вычислить идеальную дату свадьбы
Нумерология отношений: как вычислить идеальную дату свадьбы
Инстасамка наехала на блогера: «Какое днище я знаю об этом человеке, просто фу!»
Инстасамка наехала на блогера: «Какое днище я знаю об этом человеке,
Словения ответила на решение России внести ее в список недружественных стран
Словения ответила на решение России внести ее в список

Еще по теме

Ольга Орлова высказалась о живодерах
Ольга Орлова прошлась по Евровидению
Ольга Орлова рассказала, что муж живет у нее
Ольга Орлова накинулась на бывшего мужа Ксении Бородиной