Ольга Орлова была вызвана в полицию по факту избиения

Певица и ведущая Ольга Орлова отстояла свою позицию. Артистка известна коллегам и поклонникам, как любитель животных. В ее доме живут несколько собак, которых она приютила с улицы. Кроме того, она занимает активную позицию в отношении защиты братьев наших меньших. В мае этого года в Сеть попало видео, на котором мужчина избивал кота. Инцидент случился в подмосковных Химках и получил широкую огласку. Тогда Орлова также не осталась в стороне и решила добиться для животного справедливости. Артистке удалось сделать так, чтобы в отношении мужчины-изверга начались разбирательства, причем в качестве потерпевшей выступила именно Ольга, поскольку кот по закону не может быть субъектом преступления.«Мы очень долго этого добивались, и только что в управлении МВД РФ по городскому округу Химки я была допрошена и признана потерпевшей в деле кота Сыра. А это значит, что дело химкинского живодера, по совместительству (надеюсь бывшего) ведущего мероприятий Задорожного будет доведено до конца. Мы добьемся того, чтобы дело было доведено до суда, и он понес справедливое наказание»,— рассказала Орлова. В подтверждение своим словам артистка опубликовала официальные документы, в которых действительно была указана в качестве потерпевшей. Поклонники звезды восхитились ее упорством и пожелали удачи в важном деле. Ранее Ольга заявляла, что если Задорожный так обращается с животными, он не имеет права работать с детьми (мужчина занимается организацией праздников), и что его должны судить и посадить в тюрьму за живодерство.