Опалубка в Москве и Подмосковье: аренда, продажа, выкуп
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Опалубка в Москве и Подмосковье: аренда, продажа, выкуп

Опалубка в Москве и Подмосковье: аренда, продажа, выкуп

Монолитное строительство – одно из самых популярных и перспективных направлений в строительной отрасли. Оно позволяет быстро создавать здания без швов и соединений во внешних стенах и перекрытиях. Такие конструкции не пропускают влагу и ветер, а также обладают высокой устойчивостью к землетрясениям.

Монолит состоит из железного каркаса, залитого бетоном. Ключевым атрибутом такой технологии является опалубка. Именно в ней бетон принимает нужную форму. Система состоит из формообразующих элементов, поддерживающих конструкций и крепежа. Комплект опалубки для возведения здания можно купить или арендовать на sogran.ru.

Аренда, продажа и выкуп опалубки в Москве и Подмосковье

Компания “Согран” предоставляет в аренду обслуженные опалубочные системы. Комплект подбирается с наибольшей выгодой для клиента. Оборудование сразу готово к эксплуатации:

  • опалубка очищена от грязи и бетона;
  • формообразующие элементы имеют ровную геометрию для гладких и ровных готовых конструкций;
  • все изделия перед отгрузкой проходят инспекцию.

В ассортименте компании на продажу есть и новая опалубка известных производителей. Заводское производство обеспечивает высокое качество продукции, а также соответствие строительным нормам и стандартам. Полная окупаемость оборудования уже после 4 циклов строительства.

Среди других услуг компании:

  • Выкуп конструкций в любом состоянии по всей территории России.
  • Ремонт опалубочного оборудования.
  • Хранение опалубки на складе в Подмосковье.
  • Консультации и обучение работе с опалубочными системами.

Преимущества сотрудничества с “Согран”

Компания на строительном рынке уже более 10 лет. Среди ключевых задач ее деятельности – сделать процесс строительства эффективным и безопасным. Поэтому она предлагает выгодные цены, оперативность и качество работ.

Обращаясь в “Согран”, клиент получает:

  • опалубочные системы любой конфигурации;
  • расчет предварительного бюджета за 15 минут;
  • бесплатную спецификацию и чертежи по установке опалубки на объекте;
  • отгрузку заказанных материалов в срок;
  • доставку или самовывоз со склада;
  • возможность произвести наличный и безналичный расчет.

Услуги доступны как крупным компаниям, так и частным лицам. Оставить заявку можно на сайте или по телефону. Специалисты оперативно обработают заказ, при необходимости организуют выезд на объект и дадут рекомендации, что делать с опалубкой после строительства.

# Общество Статьи
По материалам: rsute

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