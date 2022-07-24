Отправится ли Бухынбалтэ на свадьбу Ромашова без Барзикова?
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Отправится ли Бухынбалтэ на свадьбу Ромашова без Барзикова?

Отправится ли Бухынбалтэ на свадьбу Ромашова без Барзикова?
Кристина Бухынбалтэ не может решить, идти ли ей на свадьбу Ромашова одной. Барзикова закрыли в изоляторе на три дня. Чтобы отправиться на свадьбу к Евгению Ромашову и Анастасии Бигриной на проект на поезде мчится Екатерина Горина, также на Поляне сейчас присутствует даже Глеб Жемчугов. Однако далеко не все домовцы отправятся на торжество.

Иван Барзиков в очередной раз решил отвесить оплеуху Алексею Безусу, из-за чего руководство приняло решение закрыть его на три дня в изоляторе. Естественно, в результате Кристина Бухынбалтэ задумалась, посетит ли она торжество в одиночестве или теперь у неё есть официальный повод не искать подарок для молодожёнов?

И все это при том, что Женя решил осчастливить другую, хотя в своё время Крис сама ждала от него предложения руки и сердца. И ладно, если бы Барзиков сделал ей предложение, но Бухынбалтэ замуж пока никто не зовёт. Скорее всего Крис все-таки пропустит праздник своих хороших знакомых. Интересно, им хватит поздравления в социальных сетях или Ромашов с Бигриной не поймут такого отношения?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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