Отправится ли Бухынбалтэ на свадьбу Ромашова без Барзикова?

Вадим Карасев

Чтобы отправиться на свадьбу к Евгению Ромашову и Анастасии Бигриной на проект на поезде мчится Екатерина Горина, также на Поляне сейчас присутствует даже Глеб Жемчугов. Однако далеко не все домовцы отправятся на торжество.Иван Барзиков в очередной раз решил отвесить оплеуху Алексею Безусу, из-за чего руководство приняло решение закрыть его на три дня в изоляторе. Естественно, в результате Кристина Бухынбалтэ задумалась, посетит ли она торжество в одиночестве или теперь у неё есть официальный повод не искать подарок для молодожёнов?И все это при том, что Женя решил осчастливить другую, хотя в своё время Крис сама ждала от него предложения руки и сердца. И ладно, если бы Барзиков сделал ей предложение, но Бухынбалтэ замуж пока никто не зовёт. Скорее всего Крис все-таки пропустит праздник своих хороших знакомых. Интересно, им хватит поздравления в социальных сетях или Ромашов с Бигриной не поймут такого отношения?