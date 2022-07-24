Пьера Нарцисса смогли похоронить только через месяц после смерти

Шоколадного зайца, наконец-то придали земле. Эпопея с похоронами Пьера Нарцисса, который умер 21 июня, закончилась. Сегодня певца похоронили в родном Камеруне. Экс-супруга артиста выложила видео с момента прощания. 45-летний исполнитель хита «Шоколадный заяц» скоропостижно скончался после неудачной операции на почках. Однако артиста почти месяц не могли предать земле из-за ряда различных сложностей. Так, изначально посольство отказывалась выдавать тело, аргументируя это решением родни. Потом выяснилось, что невозможность погребения лежит полностью на матери Пьера, которая считает, что смерть певца — это убийство. Однако долгие годы бывший участник «Фабрика звезд» болел. Нарцисса много лет беспокоила астма, а потом появились подагра и почечная недостаточность. По словам родных, Пьер игнорировал походы, поэтому накопил букет заболеваний. А когда обратился к специалистам, было поздно. И вот сегодня, наконец, все было улажено. Церемония прощания состоялась по всем традициям Камеруна. в родной деревне Банаматеке. «Мой Дио Мукуту Пьер Нарцисс Лорензо Наполи де Суза объединивший народы и страны в дружбе, музыке и любви был предан земле. Оплакан теплыми слезами родных людей и народов разных стран. Оставив золотые корни в Поссии, Камеруне и Франции, он внес большой вклад в этот мир. Мы, как его продолжение, будем продолжать и расширять его красивую миссию, дополняя ее и вкладывая новое от себя», — написала экс-супруга музыканта Валерия Калачева. Поклонники разделили скорбь вдовы. «Покойся с миром, наш любимый! Пусть душа твоя обретет покой. Навсегда в наших сердцах»; «Наконец-то нашего Пьера предадут земле. Вечная память, дорогой»; «Любим, помним, всегда с нами», — написали подписчики в блоге Валерии.