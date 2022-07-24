Перечень недружественных России стран пополнили острова Гернси, Мэн и Багамы
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Перечень недружественных России стран пополнили острова Гернси, Мэн и Багамы

Перечень недружественных России стран пополнили острова Гернси, Мэн и Багамы

Правительство РФ расширило перечень стран и территорий, совершающих недружественные действия в отношении России, ее граждан и компаний, сообщила пресс-служба кабмина. Распоряжение уже подписано и вскоре будет опубликовано, уточнили в ведомстве/

«В перечень вошли острова Гернси и Мэн, поддержавшие санкции, введенные Великобританией, а также Багамские острова, которые ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций Российской Федерации», — говорится в публикации.

Остров Гернси и Мэн (а также Джерси, включенные в список ранее вместе с Великобританией) — это британские коронные владения. Они формально не входят в состав Соединенного Королевства, но и не являются его заморскими территориями.

Багамские острова — государство, расположенное к северу от Карибского моря и Кубы, к юго-востоку от полуострова Флорида. В марте багамская группа регуляторов финансовых услуг запретила вести бизнес-операции с российскими организациями, попавшими под западные санкции.

Ранее сообщалось, что в перечень вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства — члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Распоряжение подготовлено в рамках Указа Президента от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Согласно ему, российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях. Для этого должник может попросить российский банк создать специальный рублёвый счёт «С» на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублёвом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа. Новый временный порядок распространяется на выплаты, превышающие десять миллионов рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте).

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По материалам: irk

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