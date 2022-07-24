Первые 15 минут геймплея новой Saints Row опубликовал портал IGN
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Первые 15 минут геймплея новой Saints Row опубликовал портал IGN

Первые 15 минут геймплея новой Saints Row опубликовал портал IGN


Игровой портал IGN опубликовал новое видео по игре Saints Row. В рамках Comic Con 2022 в Сан-Диего журналисты IGN получили возможность опробовать первые минуты игры Saints Row и показать это на видео. Геймплейный ролик можно посмотреть ниже, в нем демонстрируются первые 15 минут перезапуска Saints Row.


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Релиз новой Saints Row состоится уже 23 августа 2022 года. Игра будет предлагать одиночное или кооперативное прохождение. При этом, как стало известно, на старте в проекте не будет кроссплатформенного мультиплеера.

Напомним, что первая часть Saints Row вышла в 2006 году, серия включает в себя 5 игр и одно самостоятельное дополнение — Saints Row: Gat Out of Hell. Последние части серии получали не самые лестный прием от поклонников франшизы, из-за чего издательство Deep Silver приняло решение перезапустить серию.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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Первые 15 минут геймплея новой Saints Row опубликовал портал IGN
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