По каким причинам не рекомендуется дарить часы: приметы и суеверия, связанные с ними

Иногда очень сложно выбрать подарок другу, близкому либо любимому человеку. Одним из первых, что приходит в голову, являются наручные часы. Но останавливают различные суеверия и приметы, связанные с ними. Далее мы расскажем, почему нельзя дарить часы.

Приметы, связанные с часами

Самым популярным суеверием считается, что если человек кому-то подарит часы, то в скором времени они рассорятся.

На день рождения нежелательно преподносить такой презент, потому что он может приблизить час кончины того, кому их подарили, и того, кто их преподнес. Часы способны забирать жизнь человека со слабой энергетикой и передавать ее более сильному.

Если такой презент преподнесет мужчина либо женщина своей второй половинке, это может нарушить их отношения: любовь и взаимопонимание в скором времени пройдут. Этот подарок способен отсчитывать время до расставания.

Раньше люди верили, что человек вместе с таким подарком передает свою злобу, боль и ненависть тому, кому дарит его.





Приметы, связанные с материалом, из которого изготовлены часы

Как правильно дарить часы

Медные часы способны заживлять раны и облегчать страдания. Если их носить на левой руке, могут защитить от негативной энергии. Латунные часы могут притянуть богатство и удачу. Керамические поднимут настроение и помогут избавиться от негатива. Стальные – это настоящий оберег от отрицательного влияния посторонних людей. Серебряные способствуют омоложению организма, а также служат защитой от потусторонних духов. Золотые часы считаются очень богатым подарком, они способны наградить своего обладателя большим энергетическим потенциалом.

Если не обращать внимание на различные приметы и суеверия, часы — это замечательный подарок. Чтобы не подвергать какому-либо риску себя и человека, которому необходимо преподнести его, нужно соблюдать одно правило: получатель должен взамен дать какую-либо небольшую сумму денег. Например, 50-100 рублей — это поможет аннулировать все негативные приметы и суеверия, потому что часы в этом случае будут считаться не подарком, а купленной вещью. Таким образом, можно защитить себя и того, кому преподносится презент.