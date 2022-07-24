По каким причинам не рекомендуется дарить часы: приметы и суеверия, связанные с ними
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По каким причинам не рекомендуется дарить часы: приметы и суеверия, связанные с ними

По каким причинам не рекомендуется дарить часы: приметы и суеверия, связанные с ними

Иногда очень сложно выбрать подарок другу, близкому либо любимому человеку. Одним из первых, что приходит в голову, являются наручные часы. Но останавливают различные суеверия и приметы, связанные с ними. Далее мы расскажем, почему нельзя дарить часы.

Приметы, связанные с часами

Самым популярным суеверием считается, что если человек кому-то подарит часы, то в скором времени они рассорятся.

На день рождения нежелательно преподносить такой презент, потому что он может приблизить час кончины того, кому их подарили, и того, кто их преподнес. Часы способны забирать жизнь человека со слабой энергетикой и передавать ее более сильному.

Если такой презент преподнесет мужчина либо женщина своей второй половинке, это может нарушить их отношения: любовь и взаимопонимание в скором времени пройдут. Этот подарок способен отсчитывать время до расставания.

Раньше люди верили, что человек вместе с таким подарком передает свою злобу, боль и ненависть тому, кому дарит его.


Приметы, связанные с материалом, из которого изготовлены часы

Медные часы способны заживлять раны и облегчать страдания. Если их носить на левой руке, могут защитить от негативной энергии. Латунные часы могут притянуть богатство и удачу. Керамические поднимут настроение и помогут избавиться от негатива. Стальные – это настоящий оберег от отрицательного влияния посторонних людей. Серебряные способствуют омоложению организма, а также служат защитой от потусторонних духов. Золотые часы считаются очень богатым подарком, они способны наградить своего обладателя большим энергетическим потенциалом.

Как правильно дарить часы

Если не обращать внимание на различные приметы и суеверия, часы — это замечательный подарок. Чтобы не подвергать какому-либо риску себя и человека, которому необходимо преподнести его, нужно соблюдать одно правило: получатель должен взамен дать какую-либо небольшую сумму денег. Например, 50-100 рублей — это поможет аннулировать все негативные приметы и суеверия, потому что часы в этом случае будут считаться не подарком, а купленной вещью. Таким образом, можно защитить себя и того, кому преподносится презент.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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