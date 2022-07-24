Почему распалась троица Трус-Балбес-Бывалый
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Почему распалась троица Трус-Балбес-Бывалый

Почему распалась троица Трус-Балбес-Бывалый

Легендарную троицу Трус-Бывалый-Балбес создал режиссер Леонид Гайдай еще в 1966 году. С актерами вышли такие любимые зрителями фильмы, как «Кавказская пленница», «Операция "Ы"», «Самогонщики», «Пес Барбос и необычный кросс». Люди ждали продолжения приключений любимых героев, но на взлете творческой популярности союз развалился. Оказывается, произошло это из-за несносного характера Евгения Моргунова.

Как все начиналось

Легендарная троица впервые появилась на экранах в фильме «Пес Барбос и необыкновенный кросс». Когда режиссер подбирал актеров, то очень тщательно отнесся к выбору. Георгия Вицина на роль Труса Гайдай назначил сразу же – здесь у него сомнений не было.

На роль Балбеса пробовались многие комики, включая Сергея Филиппова. Но Юрий Никулин, с прикрепленными длинными ресницами, которыми так смешно моргал, больше всех покорил режиссера.

Бывалого должен был играть Иван Любезнов, но он не захотел убегать от собаки (по сюжету), а потому роль досталась Евгению Моргунову.


После выхода фильма на экраны, зрители настолько полюбили троицу, что было решено снять с актерами еще несколько картин. А все дело в точном подборе образов, каждый актер прекрасно соответствовал характеру своего героя.


Конфликт актера и режиссера

Вообще, между Леонидом Гайдаем и Евгением Моргуновым отношения практически с самого начала были непростые. Актер отказался играть в «Самогонщиках», так как его многое не устраивало, включая низкую зарплату (у Никулина и Вицина она была в разы выше). Только благодаря Ивану Пырьеву тогда Моргунов вернулся на съемочную площадку и прекрасно отработал роль.

Во время съемок «Операции "Ы"» также возникало множество непониманий и конфликтных ситуаций. Но картину все же удалось завершить.


А вот на «Кавказской пленнице» разыгралась целая драма. Дело в том, что Моргунов, не обсудив данный вопрос с режиссером, пригласил на площадку посторонних лиц – нескольких поклонниц его творчества. Гайдай данную выходку не оценил и попросил дам покинуть место съемки. Тогда Моргунов буквально набросился на Леонида с кулаками.

Гайдай, разозленным подобным поведением артиста, вычеркнул его из дальнейшего сценария. Последняя сцена с мужчиной – когда Нина убегает от троицы и танцует на камне, а Балбес падает с дерева на своих товарищей. Больше Моргунов в картине не появился.

Конечно, распад легендарной троицы – дело давно минувших дней. В любом случае, их вклад в культурное развитие кинематографа – огромный, и с этим мало кто может поспорить.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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