Полномочия по разминированию получили МЧС и Росгвардия
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Полномочия по разминированию получили МЧС и Росгвардия

Полномочия по разминированию получили МЧС и Росгвардия

Сотрудники МЧС и Росгвардии теперь по законодательству смогут заниматься разминированием и уничтожением взрывчатых веществ. Такой закон вступает в силу 25 июля.

По действующим нормам поиском, обезвреживанием и уничтожением взрывоопасных предметов, взрывных устройств и взрывчатых веществ занимаются ФСБ и ФСО. Однако, как показывает практика, помимо этих ведомств такие задачи выполняют также сотрудники МЧС и Росгвардия. Но по закону у них нет таких полномочий, что создает правовую неопределенность.

Поправки, принятые в ряд законов, наделили спасательные воинские, аварийно-спасательные формирования и подразделения противопожарной службы МЧС полномочиями проводить работы по очистке местности от взрывоопасных предметов, по поиску и обезвреживанию авиабомб и фугасов, а также работы с применением взрывчатых веществ. Войска Росгвардии наделены полномочиями по поиску, идентификации, локализации, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов (устройств) и взрывоопасных веществ в местах и районах выполнения служебно-боевых задач.


Ранее соавтор инициативы, глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отмечал, что принятие закона повысит оперативность реагирования и расширить возможности Росгвардии и МЧС. Это особенно важно для нашей страны, где до сих пор даже в центрах крупных городов находят неразорвавшиеся боеприпасы времен Великой Отечественной войны, отмечал он.

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По материалам: pnp.ru

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