Поргина: «Абдулов мечтал, чтобы Алферова от него родила, но она не хотела. Ребенок – обуза для актрисы»

Актриса Людмила Поргина, вспоминая своего друга Александра Абдулова, рассказала, что актер всю жизнь хотел детей. Незадолго до смерти его мечта сбывалась — избранница Юлия Мешина подарила ему дочь Евгению.

Александр Абдулов умер от рака в возрасте 54-х лет. Тогда его единственной дочери не было и года. Сейчас наследнице артиста 15, она пошла по стопам звездного отца. Женя несколько лет занималась в театральной студии, однако светские мероприятия и театр, где играл отец, Абдулова-младшая не посещает.

«Давно не видела Женю. В последние годы они в театр не приходят. Рада, что исполнилась самая большая мечта Абдулова — о своем ребенке. Он обожал детей и мечтал, чтобы Ира Алферова от него родила. Но Ира не хотела. Почему — не знаю. Скорее всего, ребенок — обуза для актрисы. Ради него приходится отказываться от ролей. Я ради семьи, воспитания сына отказалась от съемок в кино. И с радостью на это пошла. А вот Алферова предпочла карьеру», — заявила 73-летняя Людмила Поргина.

К слову, живя с Алферовой, Абдулов удочерил ее дочь Ксению. Звезда кино относился к девочке как к родной.

Напомним, недавно двое мужчин заявили, что являются внебрачными сыновьями великого артиста. Александр Коваль и Сергей Шиподько ходили на различные ток-шоу, где пытались доказать родство с Александром Гаврииловичем. Предполагаемые наследники даже согласились пройти экспертизу. Однако результат был не в их пользу.

«Нет у Саши детей внебрачных и, пожалуйста, мужчины, не занимайте эфир зря. У Саши есть только одна дочь — Женя!» — говорила вдова брата Абдулова Альбина Голышева.