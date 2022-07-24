Поргина: «Абдулов мечтал, чтобы Алферова от него родила, но она не хотела. Ребенок – обуза для актрисы»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Поргина: «Абдулов мечтал, чтобы Алферова от него родила, но она не хотела. Ребенок – обуза для актрисы»

Поргина: «Абдулов мечтал, чтобы Алферова от него родила, но она не хотела. Ребенок – обуза для актрисы»

Поргина: «Абдулов мечтал, чтобы Алферова от него родила, но она не хотела. Ребенок – обуза для актрисы»

Актриса Людмила Поргина, вспоминая своего друга Александра Абдулова, рассказала, что актер всю жизнь хотел детей. Незадолго до смерти его мечта сбывалась — избранница Юлия Мешина подарила ему дочь Евгению.


Александр Абдулов умер от рака в возрасте 54-х лет. Тогда его единственной дочери не было и года. Сейчас наследнице артиста 15, она пошла по стопам звездного отца. Женя несколько лет занималась в театральной студии, однако светские мероприятия и театр, где играл отец, Абдулова-младшая не посещает.

«Давно не видела Женю. В последние годы они в театр не приходят. Рада, что исполнилась самая большая мечта Абдулова — о своем ребенке. Он обожал детей и мечтал, чтобы Ира Алферова от него родила. Но Ира не хотела. Почему — не знаю. Скорее всего, ребенок — обуза для актрисы. Ради него приходится отказываться от ролей. Я ради семьи, воспитания сына отказалась от съемок в кино. И с радостью на это пошла. А вот Алферова предпочла карьеру», — заявила 73-летняя Людмила Поргина.

К слову, живя с Алферовой, Абдулов удочерил ее дочь Ксению. Звезда кино относился к девочке как к родной.

Напомним, недавно двое мужчин заявили, что являются внебрачными сыновьями великого артиста. Александр Коваль и Сергей Шиподько ходили на различные ток-шоу, где пытались доказать родство с Александром Гаврииловичем. Предполагаемые наследники даже согласились пройти экспертизу. Однако результат был не в их пользу.

«Нет у Саши детей внебрачных и, пожалуйста, мужчины, не занимайте эфир зря. У Саши есть только одна дочь — Женя!» — говорила вдова брата Абдулова Альбина Голышева.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
Поргина: «Абдулов мечтал, чтобы Алферова от него родила, но она не хотела. Ребенок – обуза для актрисы»
Поргина: «Абдулов мечтал, чтобы Алферова от него родила, но она не
Какую опасность представляет новый штамм COVID-19 Кентавр и когда в России ожидается новая волна коронавируса
Какую опасность представляет новый штамм COVID-19 Кентавр и когда в
Blockdaemon приобрела компанию по безопасности активов Sepior
Blockdaemon приобрела компанию по безопасности активов Sepior
Сквер в переулке Волконского благоустраивают в Иркутске
Сквер в переулке Волконского благоустраивают в Иркутске
Немцы раскритиковали реакцию министра Бербок на фото Путина и Эрдогана
Немцы раскритиковали реакцию министра Бербок на фото Путина и Эрдогана
На утро 23 июля в Усть-Илимском районе действуют два лесных пожара
На утро 23 июля в Усть-Илимском районе действуют два лесных пожара
Колесникову удалось соблазнить Алину Иордан
Колесникову удалось соблазнить Алину Иордан
Люди тонут, машины сносит потоком, отключены свет и водоснабжение. В Сочи катастрофический потоп
Люди тонут, машины сносит потоком, отключены свет и водоснабжение. В
Binance опровергла использование средств клиентов для получения прибыли
Binance опровергла использование средств клиентов для получения
Сбежавшая Чулпан Хаматова может заработать десятки миллионов в России
Сбежавшая Чулпан Хаматова может заработать десятки миллионов в России
Расплакавшаяся Алла Пугачева поставила в тупик директора
Расплакавшаяся Алла Пугачева поставила в тупик директора

Топ на сегодня

Рисунки или фото с изображением живых людей на могилах: с какой целью это делается
Рисунки или фото с изображением живых людей на могилах: с какой целью
Интересные факты на все случаи жизни (14 фото)
Интересные факты на все случаи жизни (14 фото)
Нумерология отношений: как вычислить идеальную дату свадьбы
Нумерология отношений: как вычислить идеальную дату свадьбы
Инстасамка наехала на блогера: «Какое днище я знаю об этом человеке, просто фу!»
Инстасамка наехала на блогера: «Какое днище я знаю об этом человеке,
Словения ответила на решение России внести ее в список недружественных стран
Словения ответила на решение России внести ее в список

Еще по теме

Ксения Алферова предпочитает загорать топлес (фото)
Прямой эфир - Андрей Малахов. Внебрачная дочь Александра Абдулова (20.03.2018)
Друг Абдулова: «После развода с Алферовой Саша страшно пьянствовал, уходил в загулы»
Семья Александра Коваля - кто они?