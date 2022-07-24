Посольство КНР обвинило США и Британию в раздувании «китайской угрозы»
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Посольство КНР обвинило США и Британию в раздувании «китайской угрозы»

Посольство КНР обвинило США и Британию в раздувании «китайской угрозы»

Китайская сторона решительно выступает против попыток Вашингтона и Лондона клеветать на Пекин. Так в посольстве КНР в Великобритании отреагировали на заявление британских и американских спецслужб о том, что Китай становится более значимой задачей, чем борьба с терроризмом. Соответствующий комментарий размещен на официальном сайте дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что в последнее время со стороны американских и британских спецслужб участились попытки фабрикации слухов о Китае. Делается это для раздувания «китайской угрозы» и вмешательства во внутренние дела КНР, пояснили в дипведомстве.

В то же время общеизвестно, что именно Вашингтон и Лондон неоднократно вторгались в независимые государства, провоцировали конфликты и другие деструктивные ситуации. В результате этих действий многие страны столкнулись с хаосом, а их население — с негативными последствиями, отметили в посольстве.

Что касается Тайваня, который также упоминали представители США и Великобритании, то Китай стремится к мирному воссоединению берегов пролива. При этом Пекин намерен защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

Поэтому китайская сторона призывает США и Великобританию посмотреть внимательно на свои ошибки. Американцам и британцам следует в первую очередь задуматься над тем, как решать свои проблемы, а не заниматься клеветой на Китай, подчеркивается в заявлении.

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По материалам: pnp.ru

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