Потребность в общении для Овна, уникальные возможности для Девы: гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года от Анжелы Перл
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Потребность в общении для Овна, уникальные возможности для Девы: гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года от Анжелы Перл

Потребность в общении для Овна, уникальные возможности для Девы: гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года от Анжелы Перл

Предстоящая неделя с 25 по 31 июля 2022 года пройдет в фазе убывающей Луны, которая несет в себе энергетику полнолуния, а вместе с тем и плавно спадающую активность. К концу недели определяющей планетой станет Сатурн, наделенный тяжелой и сильной энергетикой, но именно эти дни являются благоприятными для наведения порядка в собственной жизни. Астролог Анжела Перл дала подробный прогноз для всех знаков зодиака на эту неделю, она считает, что это благоприятное время для того, чтобы выполнить самые сложные задачи.

Овен


Овны на этой неделе будут испытывать высокую потребность в общении и решении общественно-социальных проблем. Благодаря их природной коммуникабельности и большому кругу знакомств, они смогут решать самые сложные задачи. Не исключена случайная встреча, которая окажется судьбоносной.

Телец


Деловые качества Тельцов на этой неделе будут востребованы в каком-то новом интересном проекте. Вам придется пересмотреть свои планы и принять важное для себя решение. Не исключено, что это изменит вашу жизнь, даст новый импульс для креативных идей и принесет неожиданный финансовый успех. Но не забывайте об отдыхе, который будет вам необходим для восстановления сил.

Близнецы


По мнению Анжелы Перл, Близнецам необходимо подумать о восстановлении отношений, которые некоторое время назад были прерваны. Это могут быть личные или деловые контакты, которые вам нужны для решения будущих проблем. Возможно, для этого придется пойти на компромисс. Эта неделя также благоприятна для обучения и получения новых навыков.

Рак


У Раков будет наблюдаться сильная зависимость от других людей, которая может оказаться им не на пользу. Поэтому по возможности лучше поставить дела на паузу и провести начало недели в уединении. Благоприятно на энергетику Раков будет действовать природа, посещение интересных, но немноголюдных мест, увлечение живописью или музыкой.

Лев


Львам предстоит пересмотреть свое отношение к некоторым людям и принять важные для себя решения. Возможна переоценка ценностей, которая пойдет вам на пользу. Прислушайтесь к своей интуиции — она окажется надежным помощником в сомнительных моментах. Эта неделя также станет благоприятной для перспективного планирования и начала долгосрочных проектов.

Дева


По мнению Анжелы Перл, эта неделя подарит уникальные возможности для Девы, которая сможет взять правильный курс в делах и уверенно продвигаться к своей цели. Для этого ей предстоит посмотреть на свои проблемы с неожиданного ракурса и понять, как их можно легко обойти. Также это благоприятное время для различных психологических практик.

Весы


Весам на этой неделе следует умерить свои амбиции и прислушаться к мнению близких людей. В их советах может скрываться важная информация, которая поможет определиться с верным курсом в профессиональной сфере и избежать возможных проблем. У одиноких Весов в личной жизни возможны позитивные изменения.

Скорпион


Для Скорпионов, которые мечтают начать здоровый образ жизни и избавиться от вредных привычек, настал благоприятный для этого период. Постарайтесь его не упустить. Также на этой неделе вам легко будет даваться любая работа над собой и своими личными проектами. Возможно, вас посетит идея, как начать собственное дело и прийти к финансовому успеху. Не бойтесь сделать первый шаг.

Стрелец


У Стрельцов наступает благоприятное время для устройства личной жизни. Знакомства, встречи, романтические свидания, восстановление утраченных отношений — все будет иметь позитивный заряд и легко складываться. Постарайтесь четко определиться с результатами, которых вы хотите достичь, и действуйте в нужном направлении.

Козерог


Козерогам на этой неделе предоставится уникальная возможность улучшить свое здоровье и усилить энергетический потенциал. Не отказывайтесь от неожиданного предложения отдохнуть или пройти какие-то оздоровительные процедуры. Советы близких людей окажутся очень своевременными, главное, не пропускать их мимо своего внимания.

Водолей


Эта неделя у Водолея пройдет под знаком любви и романтики. Общение с близким человеком, совместные путешествия или поездки на природу, романтические свидания дадут новый импульс развития отношений. Не упустите возможности гармонизировать свою личную жизнь, но и не забывайте о делах. Неделя будет благоприятной для начала новых выгодных проектов.

Рыбы


Рыбам в начале недели предстоит решать много хозяйственных проблем и заниматься обустройством быта, зато к концу недели появится возможность отдохнуть. Уделите время родственникам — некоторые из них особенно нуждаются в вашем внимании. Во избежание возможных конфликтов, старайтесь держать свои эмоции под контролем.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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