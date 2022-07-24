Продюсер Земфиры рассказала о ее характере
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Продюсер Земфиры рассказала о ее характере

Продюсер Земфиры рассказала о ее характере
Бывший продюсер певицы Земфиры до сих пор не может простить ее. Продюсер Хизри Байтазиев много лет работал с певицей Земфирой. Он занимался организацией первых ее концертных туров, однако в какой-то момент их отношения дали трещину. «Она ведь не просто сложная, на самом деле она мегасложная. Но она именно тот человек, с которым ты точно сможешь пойти в разведку», — отметил он в интервью «Газете.ру».
Байтазиев подчеркнул, что ему очень тяжело далось расставание с артисткой. «Потом мы где-то пересекались еще, она спрашивала: ну чего ты дуешься, давай опять дружить», — поделился продюсер воспоминаниями.
# Шоу-бизнес Земфира, певица
По материалам: z-aya

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