Продюсер Земфиры рассказала о ее характере

Бывший продюсер певицы Земфиры до сих пор не может простить ее. Продюсер Хизри Байтазиев много лет работал с певицей Земфирой. Он занимался организацией первых ее концертных туров, однако в какой-то момент их отношения дали трещину. «Она ведь не просто сложная, на самом деле она мегасложная. Но она именно тот человек, с которым ты точно сможешь пойти в разведку», — отметил он в интервью «Газете.ру».Байтазиев подчеркнул, что ему очень тяжело далось расставание с артисткой. «Потом мы где-то пересекались еще, она спрашивала: ну чего ты дуешься, давай опять дружить», — поделился продюсер воспоминаниями.