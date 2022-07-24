Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиёева с 65-летием

Президент России Владимир Путин созвонился со своим узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым и поздравил его с 65-летием, сообщается на сайте Кремля.

Ранее глава государства направил Мирзиёеву, который в воскресенье празднует день рождения, поздравительную телеграмму, а также подписал Указ о награждении его орденом Александра Невского.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Шавката Мирзиёева с 65-летием», — говорится в сообщении.

Собеседники также обсудили «ключевые вопросы двустороннего взаимодействия» и международные темы, «в том числе в контексте подготовки к запланированному на осень в Узбекистане заседанию Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества».

В ходе диалога Путин и Мирзиёев подтвердили «обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества».

Ранее в июле спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым. Они обсудили реализацию решений, принятых президентами двух стран.