Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиёева с 65-летием
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиёева с 65-летием

Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиёева с 65-летием

Президент России Владимир Путин созвонился со своим узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым и поздравил его с 65-летием, сообщается на сайте Кремля.

Ранее глава государства направил Мирзиёеву, который в воскресенье празднует день рождения, поздравительную телеграмму, а также подписал Указ о награждении его орденом Александра Невского.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Шавката Мирзиёева с 65-летием», — говорится в сообщении.

Собеседники также обсудили «ключевые вопросы двустороннего взаимодействия» и международные темы, «в том числе в контексте подготовки к запланированному на осень в Узбекистане заседанию Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества».

В ходе диалога Путин и Мирзиёев подтвердили «обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества».

Ранее в июле спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым. Они обсудили реализацию решений, принятых президентами двух стран.

# Политика / Главные новости Политика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Компания Chain объявила о поглощении проекта Measurable Data Token за $100 млн
Компания Chain объявила о поглощении проекта Measurable Data Token за
Андрей Разин о смерти Шатунова: «Это преднамеренное убийство! Я говорил, что Юра не выдержит»
Андрей Разин о смерти Шатунова: «Это преднамеренное убийство! Я
Почему распалась троица Трус-Балбес-Бывалый
Почему распалась троица Трус-Балбес-Бывалый
Способности, действия в бою, карты Человека-паука в новом видео по Marvel’s Midnight Suns
Способности, действия в бою, карты Человека-паука в новом видео по
"Очень люблю большой пенис": Ольга Бузова призналась в любви к большим гениталиям
"Очень люблю большой пенис": Ольга Бузова призналась в
Филипп Киркоров застрял в Сочи из-за смертельного потопа
Филипп Киркоров застрял в Сочи из-за смертельного потопа
Дмитрий Шепелев живет на деньги покойной жены, заявил отец Фриске
Дмитрий Шепелев живет на деньги покойной жены, заявил отец Фриске
Дочка Виктории Бони потратила тысячи евро на игру
Дочка Виктории Бони потратила тысячи евро на игру
Рублю предсказали снижение
Рублю предсказали снижение
4 распространенных причины мужской измены
4 распространенных причины мужской измены
9 глупых правил первого свидания
9 глупых правил первого свидания
Дональд Трамп подсчитал количество гендеров в мире
Дональд Трамп подсчитал количество гендеров в мире

Топ на сегодня

Вблизи порта в Одессе нанесен ракетный удар
Вблизи порта в Одессе нанесен ракетный удар
Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с Лавровым
Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с
Curve Finance запустит собственный стейблкоин
Curve Finance запустит собственный стейблкоин
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тверью
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тверью
Повышенный спрос на нефть из Ирака и Саудовской Аравии объяснили
Повышенный спрос на нефть из Ирака и Саудовской Аравии объяснили

Еще по теме

Путин поздравил Мирзиеева с днем рождения
Путин созвонился с Кастро и поздравил его с юбилеем
Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения
Путин позвал избранного президента Узбекистана в Москву