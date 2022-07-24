Расплакавшаяся Алла Пугачева поставила в тупик директора
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Расплакавшаяся Алла Пугачева поставила в тупик директора

Расплакавшаяся Алла Пугачева поставила в тупик директора
Певица Алла Пугачева шокировала концертного директора своими слезами. Покинувшая Россию артистка, по мнению большинства, давно пожалела о своем необдуманном поступке и готовит почву для возвращения в фамильный замок подмосковной деревни Грязь. Сама она пока не называет конкретных дат, но поклонники считают, что она поведет своих двойняшек первого сентября в московскую гимназию. Россияне уверены, что их кумир не могла предать Родину, тем более, что за своей нарочитой бесшабашностью всегда прятала сентиментальность. Об одном таком случае рассказал продюсер Хизри Байтазиев, работавший со многими звездами и близко знавший Аллу Борисовну. Он уверяет, что однажды Примадонна расплакалась прямо при нем, чем изрядно его шокировала. Все началось с ее популярного хита, который певица предложила вместе послушать.
«Она ставит «Осенние листья», ну, знаешь, «осенние листья шумят и шумят в саду». Сидим, слушаем... И вдруг она заплакала... Такой шок! И ты не понимаешь, как себя вести. Что делать? То ли плакать вместе с ней, то ли утешать, слезы вытирать»,  — откровенничает концертный директор. Как настоящий мужчина, он решил сделать вид, что ничего особенного не происходит. «Я сижу, курю. Она говорит: «Не обращай внимания. У меня сегодня годовщина, как мама умерла, это ее любимая песня была. Вот я и записала...». На этом мы и расстались»,  — рассказал историю Байтазиев в интервью «Московскому комсомольцу».
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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