Равшана Куркова похвасталась успехами 2-летнего сына
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Равшана Куркова похвасталась успехами 2-летнего сына

Равшана Куркова похвасталась успехами 2-летнего сына
Актриса Равшана Куркова  поделилась фото подросшего сына Гаспара из бассейна. Сын Равшаны Курковой с необычным именем Гаспар растет невероятно симпатичным. Это еще раз подтвердили кадры, которыми поделилась артистка в своем личном блоге в социальных сетях. Обаятельный малыш улыбается в воде во весь рот и с тренером уже вовсю учится плавать.
«Чемпион моего сердца. Гаспар», — трогательно написала артистка, опубликовав смайлик в форме сердца. «Ну какой же красавчик!», «Равшана, у него ваши глаза!», «Просто мистер-обаяние», «Равшана — красавица, и сынишка весь в вас!» — прокомментировали подписчики.
Равшана Куркова крайне скрытна во всем, что касается личной жизни. Но когда у нее родился сын, актриса стала хоть изредка, но все-таки делиться со своими поклонниками кадрами с наследником. Напомним, популярная актриса Равшана Куркова неожиданно для всех опубликовала в социальных сетях фото с ребенком примерно около года назад. Звезда рассказала, что почти год скрывала рождение малыша, которого назвала Гаспаром. По слухам, Куркова воспользовалась услугами суррогатной матери. Говорят, что на эту меру актриса пошла из-за проблем со здоровьем. Отец маленького Гаспара — миллионер, совладелец боксерского клуба Сергей Амарян. Правда, в каких отношениях Равшана сейчас находится с ним, — не очень ясно. Актриса везде и всегда появляется в гордом одиночестве.
# Шоу-бизнес Куркова Равшана
По материалам: z-aya

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