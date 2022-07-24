Романтические приключения у Скорпионов, новые знакомства у Рыб: любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года

Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года содержит ценные указания, которые способны помочь представителям зодиакального круга избежать сложных ситуаций в личных отношениях в ближайшие 7 дней, а также привлечь в свою жизнь семейное благополучие и удачу. Узнайте, кого ждет успех в любовной сфере в этот период, а кому необходимо уступить, чтобы избежать конфликтных ситуаций со второй половинкой.

Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года

На предстоящей неделе большинство представителей знаков зодиака ощутят на себе негативное воздействие ретроградного Юпитера, которое начнется с 28 июля. Однако в ближайшие семь дней также будет и благоприятная аура в результате положительных аспектов Меркурия с другими небесными телами. Это время будет удачным для новых знакомств, а также для укрепления существующих отношений.

Овен

Под воздействием планетарного расположения на этой неделе, Овнам следует быть осторожными в общении с представителями противоположного пола. Кроме того, важно контролировать свои выражения, так как можно случайно обидеть кого-то из близких. Также ретроградный Юпитер может проявить слабые стороны Овнов, поэтому им не стоит действовать опрометчиво, ведь допущенные ошибки будет сложно исправить.

Телец

Ретроградный Юпитер заберет положительную энергию у Тельцов на этой неделе. Чтобы восстановить ее, нужно подобрать одежду специальных цветов, которая привлекает удачу и благополучие. Также планетарное расположение будет негативно влиять на эмоции, поэтому важно соблюдать определенные границы в общении с любимым человеком, чтобы избежать конфликтных ситуаций и споров.

Близнецы

Близнецы обладают особой энергией и привлекательностью, поэтому представители противоположного пола очень легко в них влюбляются. Однако на этой неделе не стоит ожидать большого внимания от окружающих людей. Наоборот, вам могут предъявить претензии и делать замечания. Близнецам, которые состоят в стабильных отношениях, нужно уступать партнеру в спорных вопросах, чтобы избежать конфликтов.

Рак

Раки ощутят положительное влияние Венеры на этой неделе, однако начиная с ее середины, энергия планеты будет противостоять ретроградному Юпитеру. Поэтому рожденным под этим созвездием не стоит начинать дела, которые вы не в силах будете завершить. Одиноким Ракам не нужно зацикливаться на поиске второй половинки, чтобы не расстраиваться в случае неудачи. Попробуйте найти положительные моменты в своем свободном статусе.

Лев

Носителям знака не нужно торопить события и строить завышенные ожидания в плане поиска партнера. Все случится тогда, когда для этого будет подходящий момент. А чтобы он наступил скорее, постарайтесь сосредоточиться на других положительных вещах или проведите медитации. Если кто не умеет это делать, как раз пришло время научиться.

Дева

На предстоящей неделе Девы будут заняты множеством дел, поэтому у одиноких представителей знака может не хватить времени на поиск партнера. Расположение звезд в ближайшие 7 дней поможет Девам успешно справиться со всеми трудностями. Кроме того, им удастся вывести стабильные отношения на новый уровень и восстановить в них гармонию.

Весы

Весы, которые находятся в стабильных отношениях, смогут прийти к согласию в спорных вопросах со своей второй половинкой на этой неделе. А вот одиноким нужно быть осмотрительнее, чтобы не упустить шанс завести новые знакомства и создать крепкие отношения с партнером. Некоторые носители знака ощутят благоприятное влияние ретроградного Юпитера и получат особые знаки, которые посылает им судьба, что положительно повлияет на все сферы жизни.

Скорпион

Если Скорпионы смогут открыться людям и поменять к ним отношение, то их ждут романтические приключения на этой неделе. Также планетарное расположение поможет им раскрыть свои положительные качества и успешно справиться со всеми трудностями. Важно взять инициативу в свои руки, чтобы скорее внести существенное изменение.

Стрелец

Стрельцов ждет успех в любви на этой неделе. А под влиянием хорошего настроения у них также получится добиться высот в других сферах жизни. Одиноким представителям знака не стоит торопить события и делать поспешные выводы в пользу конкретного партнера. Семейным Стрельцам нужно искать компромиссы, а не создавать поводы для ссор.

Козерог

Благоприятная аура в любовной сфере будет царить только первые три дня недели. Поэтому Козерогам важно воспользоваться этим моментом, чтобы укрепить свою связь с партнером и решить все неурядицы. В остальное время стоит сконцентрировать внимание на домашних делах и профессиональных вопросах.

Водолей

Для Водолеев пришло время открыться новым переменам в личной жизни. Не стоит тратить время на долгие раздумья, это, наоборот, оттянет начало яркого и эмоционального периода. Берите инициативу в свои руки и начинайте действовать смело. Также на любовной удаче положительно скажутся путешествия, смена жительства или командировки.

Рыбы

Если рожденные под этим созвездием будут более общительными на этой неделе, их ждет успех в любовной сфере. Расположение звезд поможет вам в этом вопросе, но полностью полагаться на них не стоит, берите инициативу в свои руки. В таком случае вам удастся сохранить теплые отношения с любимым человеком, а одиноким обрести долгожданную любовь. Пришла пора открыться миру и показать свои самые положительные качества.