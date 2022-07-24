Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой рассказ-газеты»
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Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой рассказ-газеты»

Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой рассказ-газеты»Роскомнадзор заблокировал по требованию Генпрокуратуры сайт издания «Новая рассказ-газета»

Роскомнадзор заблокировал по требованию Генпрокуратуры России сайт издания «Новая рассказ-газета», созданного командой «Новой газеты». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомственного сервиса по проверке ограничения доступа к интернет-ресурсам.

Отмечается, что доступ к сайту ограничен по регламенту блокировки порталов с призывами к экстремизму, массовым беспорядкам и участию в незаконных акциях.

В Telegram-канале «Новой рассказ-газеты» уточнили, что Генпрокуратура по некой причине потребовала заблокировать не отдельные тексты, а весь сайт целиком. Журналисты добавили, что доступ к изданию был ограничен из-за «дискредитации», «без объяснения, в чем она состоит».

«Мы продержались семь дней и девять часов. Письмо от РКН, в котором они проинформировали нас, что мы "не жильцы", пришло в субботу вечером», — говорится в сообщении.

«Новая газета» объявила о приостановке выпуска издания в интернете и на бумаге 28 марта. Уточнялось, что приостановка работы продлится до окончания специальной операции России на Украине. Ранее главный редактор газеты Дмитрий Муратов был удостоен Нобелевской премии мира. Он продал Нобелевскую медаль на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов и пообещал направить эти деньги в фонд помощи украинским беженцам ЮНИСЕФ.

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По материалам: lenta.ru

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