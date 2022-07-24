Россиянам рассказали об отпугивающих телефонных мошенников ответах
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Россиянам рассказали об отпугивающих телефонных мошенников ответах

Россиянам рассказали об отпугивающих телефонных мошенников ответахВ НИФИ объяснили, что главное оружие россиян в диалоге с мошенниками — односложные ответы

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко посоветовала россиянам избегать многословности в диалоге с мошенниками. Об этом пишут РИА Новости.

Она рассказала, что мошенники реже и неохотнее атакуют собеседников, которые грубят и троллят, а также тех, кто отвечает односложно и категорично. Эксперт объяснила, что если быть нарочито асоциальным и не идти на контакт, то есть вероятность, что мошенники даже начнут вас избегать.

Тем, кто не готов грубить или издеваться, Дайнеко рекомендует прервать разговор и заблокировать абонента. Она также отметила, что необходимо соблюдать правила безопасности и не передавать данные банковских карт, не переходить по подозрительным ссылкам и не скачивать программы из непроверенных источников.

Не менее важным, по мнению эксперта, является соблюдение дистанции и в социальном общении. Она призывает не делиться подробностями личной жизни с посторонними и не предоставлять дополнительную информацию о себе или близких без прямой необходимости, даже под видом соцопросов.

«Передавая свои персональные данные, нужно оценивать целесообразность их передачи/обработки организацией, а предавать только в том объеме, который необходим для оказания услуги, а после — отзывать такие разрешения», — объясняет Дайнеко.

Ранее специалист предупреждала о возможном мошенничестве со сбором персональных данных во время проведения фальшивых соцопросов.

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По материалам: lenta.ru

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