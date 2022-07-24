Российский аналитик прокомментировал идею реэкспорта газа из Испании в Европу
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Российский аналитик прокомментировал идею реэкспорта газа из Испании в Европу

Российский аналитик прокомментировал идею реэкспорта газа из Испании в ЕвропуАналитик Митрахович назвал формальным предложение Испании по экспорту газа в Европу

Главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович назвал предложение Испании по экспорту газа в Европу формальным. Об этом сообщает газета «Известия».

Аналитик подчеркнул, что идея Испании реэкспортировать топливо представляет собой формальный план, а не технически работающую схему. «Предлагаемый Мадридом объем экспорта в 69,3 тысячи кубических метров в месяц небольшой, он не решит проблему с голубым топливом в странах региона», — объяснил Митрахович.

По мнению эксперта, многие страны Евросоюза (ЕС) не одобрили предложение Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15 процентов. Испания, отмечает Митрахович, оказалась в числе первых несогласных. «Не желая сокращать потребление газа, Испания должна показать, что у нее есть альтернативный план — например, по транспортировке сжиженного природного газа который приходит в Испанию, который можно направлять во Францию и дальше по Европе», — заявил аналитик.

Реализация плана потребует строительства нового газопровода, что займет время, сообщил эксперт. Он также посоветовал пригонять плавучие терминалы по регазификации к странам, в которые данный ресурс не поставляется, например, в Германию. «Конечно, это будет дорого, но из Испании слишком далеко качать газ в ФРГ», — заключил Митрахович.

Ранее стало известно, что Мадрид представит план по увеличению поставок газа в Европу посредством двух газопроводов через Пиренеи. Предложение планируется озвучить на ближайшем заседании министров энергетики ЕС. План разработан в качестве способа избежать необходимости сократить потребление газа.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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