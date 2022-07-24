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Рублю предсказали снижение

Рублю предсказали снижениеАналитик Вавилов предсказал закрепление российской валюты на уровне 60 рублей за доллар

Рублю предсказали снижение по отношению к доллару. С таким прогнозом выступил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов, его слова передает «Российская газета».

Вавилов предположил, что до конца лета российская валюта закрепится на уровне 60 рублей за доллар, а после достигнет уровня в 63-64 рубля: «Времена, когда доллар стоил меньше 60 рублей, постепенно уходят в небытие. Ближайшая цель, до которой должен опуститься рубль — 60 за доллар. Это техническое сопротивление, преодоление которого откроет дорогу к 70».

Причиной падения курса рубля станет проект нового бюджетного правила, считает аналитик. «Скорее всего, оно глобально останется таким же, как раньше, только скупать ЦБ (Банк России — прим. «Ленты.ру») будет не доллары и евро, а юани, рупии и другие более "лояльные" валюты. Возможно, речь пойдет даже о золоте», — сказал он.

Ранее Вавилов назвал три признака, предвещающие скорое снижение цен.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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