Сбежавшая Чулпан Хаматова может заработать десятки миллионов в России
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Сбежавшая Чулпан Хаматова может заработать десятки миллионов в России

Сбежавшая Чулпан Хаматова может заработать десятки миллионов в России
Актриса Чулпан Хаматова сбежала из России. Сбежавшая из России Чулпан Хаматова решила продать свою квартиру в Москве. Недвижимость артистки находится в элитном районе столицы. Ее площадь составляет 158 квадратных метров.
Просит за квартиру Хаматова 130 миллионов рублей. Журналист Владимир Якунин считает, что Чулпан, сбежав в Латвию, начала испытывать серьезные проблемы с деньгами. Ведь работу она толком так и не нашла, а содержать троих детей приходится. Кроме того, у Хаматовой есть дом под Юрмалой, который тоже требует финансового ухода. «Жилье в России Хаматовой больше не понадобится - после того, чего она наговорила», - заявил Якунин Solenka.info.
# Шоу-бизнес Хаматова Чулпан
По материалам: z-aya

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