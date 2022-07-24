Сергей Безруков поделился фото с младшим сыном - именинником
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Сергей Безруков поделился фото с младшим сыном - именинником

Сергей Безруков поделился фото с младшим сыном - именинником
Актер Сергей Безруков и режиссер Анна Матисон сегодня 23 июля празднуют первый день рождения младшего сына Василия. Сергей Безруков является одним из самых известных актеров в стране. Он сыграл десятки ролей. Однако многие любят его за роль в сериале «Бригада». Артист также играет в театре. Уже 8 лет он художественный руководитель Московского губернского театра. Во всем его поддерживает молодая жена Анна Матисон. Дома актера всегда ждет свежая еда. Летом Матисон уехала на дачу. На днях она готовила варение с дочкой Марией. Тогда Безруков находился на работе, но мечтал оказаться с родными. Все свободное время он посвящает детям. На этот раз супруги устроили праздник в честь младшего сына Василия. У них также есть трехлетний Степан. Имениннику только исполнился годик.
Актер опубликовал трогательные кадры с малышом.
На первом фото он еще крохотный, а второй снимок свежий. Василий уже едва помещается у папы на руках.Его нарядила в джинсовый комбинезон рубашку в клетку и берет.
«Сегодня сыну год! Отмечаем! Добавил в карусель фото из архивов - на нём Васе всего 4 дня.. Вот время-то летит, правда?» – заявил он. Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие не перестают восхищаться тем, какой Сергей заботливый отец.
«Вот это да! Так быстро! Поздравляю, прекрасный папа!», «Уже большой», «Пусть растет счастливым», «Ну что за модник», «Какой классный», — стали писать подписчики.
# Шоу-бизнес Безруков Сергей
По материалам: z-aya

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