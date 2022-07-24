Сестра Ольга Бузовой мучается от страшных болей
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Сестра Ольга Бузовой мучается от страшных болей

Сестра Ольга Бузовой мучается от страшных болей
Младшая сестра певиц и ведущей Ольги Бузовой, Анна пожаловалась на свое состояние.   34-летняя Анна Бузова, сестра поющей ведущей Ольги Бузовой, занимается бизнесом и успешно ведет свой личный блог. Она часто рассказывает о разных событиях своей жизни. Вчера Анна поделилась подробностями о своем здоровье. Она призналась, что мучается из-за сильных болей. Бузова-младшая отметила, что страдает из-за сильных болей в ногах. К сожалению, как отметила Анна, эта проблема у них семейная. «Видите эти косточки? Фиг с ними, что это, мягко говоря, не симпатично, так они еще жутко болят», — поделилась блогер в социальных сетях (орфография и пунктуация авторов здесь и далее даны без изменений. — Прим. ред.). Анна подчеркнула, что обязательно сделает операцию, а пока ей помогают массаж и ортопедические стельки. Два года назад сестра Ольги Бузовой столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем — Анна перенесла инсульт. Тогда она вовремя обратилась к врачам, поэтому ей была оказана вся медицинская помощь. Долгое время блогер не хотела вспоминать о приступе и старалась не рассказывать подробности того дня. Однако со временем Бузова поделилась новыми историями о перенесенном недуге.
Анна рассказала в конце мая, что из-за предрасположенности к инсульту она вынуждена поддерживать здоровье с помощью регулярных курсов капельниц. «Сегодня у меня начинается курс капельниц. Еду в дневной стационар буду капаться. Гуд бай вены! Но ничего, главное знать своего врага в лицо», — поведала сестра поющей ведущей. Блогер показала государственную клинику, в которой ей своевременно оказали медицинскую помощь абсолютно бесплатно. Анна похвалила сотрудников лечебного заведения, добавив, что в частной клинике врачи даже не смогли понять, что у нее инсульт, поэтому все могло закончиться плачевно. Ранее Бузова-младшая призналась, что столкнулась с инсультом из-за стресса. «Все, что со мной произошло, — это результат потока моих отрицательных мыслей, которые настолько глубоко засели и спрятались в моей голове, что я перестала их замечать, спрятав за ширмой улыбки», — делилась мнением Анна. Несмотря на то, что с момента инсульта прошло уже несколько лет, Анна признавалась, что у нее порой возникают последствия перенесенного приступа — панические атаки. Анна полагает, что полностью избавится от таких неврологических проявлений у нее не получится. Панические атаки бывают крайне редко, однако, как рассказывала Бузова-младшая в апреле, если они появились раз, то, скорее всего, мозг их запомнил на всю жизнь и при любом удобном случае (нервы, стресс, переживания) они появляются как некая защитная реакция. «Но частоту их появления можно сильно сократить, работая над собой», — объяснила Бузова. Стоит сказать, что сестра Бузовой недавно делилась, что, к счастью, сейчас у нее в целом нет проблем со здоровьем. Ей необходимо посещать врача только ради профилактики. «У меня все хорошо, самочувствие отличное! Я здорова как бык. Просто так сложилось, что у меня есть небольшая предрасположенность к инсульту, именно поэтому он случился в таком раннем возрасте. Поэтому в профилактических лучше делать раз в пол года курс капельниц», — рассказывала Анна.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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