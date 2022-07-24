Сквер в переулке Волконского благоустраивают в Иркутске
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Сквер в переулке Волконского благоустраивают в Иркутске

Сквер в переулке Волконского благоустраивают в Иркутске

В переулке Волконского в Иркутске начали благоустраивать сквер. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщают в пресс-службы думы города.

Подрядчик выполнил 40% от общего объема работ. Уже произвели укладку кабеля для опор освещения, поставили закладные детали для них. Установили гранитный бортовой камень, подготовили основание для укладки плитки. На территории сквера высадят лиственницу, калину, сирень, кизильник обыкновенный, установят скамейки, урны. Согласно проекту, проезжая часть будет вымощена гранитной брусчаткой.

Иркутский музей декабристов, который находится в переулке Волконского, является одним из самых известных мемориальных музеев России. Он расположен в историко-мемориальном комплексе «Декабристы в Иркутске». Там находятся усадьбы декабристов Волконского и Трубецкого, а также Спасо-Преображенская церковь.

Администрация Иркутского музея декабристов в феврале 2017 года обратилась к мэру с просьбой рассмотреть возможность благоустройства территории между домами № 8, 10 и Преображенской церковью. Депутаты городской думы поддержали предложение. В 2020 году работы по благоустройству включили в федеральную программу.


Благоустройство сквера в переулке Волконского. Фото пресс-службы думы Иркутска Благоустройство сквера в переулке Волконского. Фото пресс-службы думы Иркутска Благоустройство сквера в переулке Волконского. Фото пресс-службы думы Иркутска
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По материалам: irk

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