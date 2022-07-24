Сооснователь Google подал на развод из-за романа жены с Илоном Маском
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Сооснователь Google подал на развод из-за романа жены с Илоном Маском

Сооснователь Google подал на развод из-за романа жены с Илоном МаскомWSJ: сооснователь Google Брин подал на развод из-за романа жены с Илоном Маском

Сооснователь Google Сергей Брин подал на развод с женой из-за ее романа с главой Tesla Илоном Маском. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам собеседников издания, короткий роман Маска стал также причиной конца многолетней дружбы миллиардеров.

Источники утверждают, что любовная связь между Маском и Николь Шанахан возникла в начале декабря после встречи на фестивале искусств в Майами. Уточняется, что супруги в тот момент уже расстались, но продолжали жить вместе.

По сведениям WSJ, на одном из мероприятий в начале 2022 года Маск извинялся перед Брином и вставал на колено. Сооснователь Google принял извинения, однако прежние отношения между бывшими друзьями все еще не восстановлены.

Представители Брина и Маска не ответили на просьбу издания дать комментарии.

О том, что Брин и Шанахан решили развестись, сообщалось в конце июня. Согласно судебным документам, предприниматель подал на развод после трех лет совместной жизни с Шанахан. Причиной расторжения брака стали «непримиримые разногласия».

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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