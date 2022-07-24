Способности, действия в бою, карты Человека-паука в новом видео по Marvel’s Midnight Suns

Вадим Карасев





Создатели Marvel’s Midnight Suns продолжают знакомить игроков с героями, которые будут доступны в качестве компаньонов Охотника — главного персонажа игры. Недавно в новом трейлере представили Человека-паука из Marvel’s Midnight Suns, а теперь выпустили полноценную геймплейную демонстрацию его способностей.

Ниже можно посмотреть новый ролик по Marvel’s Midnight Suns. В нем показывают, как Человек-паук в игре будет вести себя в сражениях, какие у него есть уникальные способности и карты.

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Напомним, что Marvel’s Midnight Suns — это тактическая игра по вселенной Marvel от создателей XCOM. Проект выходит 7 октября 2022 года, а сейчас разработчики активно знакомят игроков с возможностями разных героев. Ранее уже показывали полноценные геймплейные демонстрации Железного Человека и Капитана Америки.