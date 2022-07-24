Стало известно число погибших при теракте на церемонии открытия храма в Сирии
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Стало известно число погибших при теракте на церемонии открытия храма в Сирии

Стало известно число погибших при теракте на церемонии открытия храма в СирииЦПВС: 2 человека погибли, 13 ранены в результате теракта в сирийском городе Скальбия

Боевики в Сирии совершили теракт на церемонии открытия храма Айя-София в сирийском городе Скальбия. В результате подрыва беспилотника погибли два мирных жителя, еще 13 получили ранения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан первого ранга Евгений Герасимов.

«24 июля в городе Скальбия провинции Хама во время церемонии открытия храма Айя-София боевиками незаконных вооруженных формирований совершен террористический акт с применением беспилотного летательного аппарата кустарного производства», — сообщил Герасимов.

В Минобороны России уточнили, что российские военные в результате теракта не пострадали.

О вооруженной атаке террористов ранее сообщило сирийское агентство Sana. По информации издания, в результате обстрела несколько человек пострадали.

22 июля стало известно о воздушной атаке, которой подверглась столица Сирии Дамаск. Средства противовоздушной обороны отразили удары, в окрестностях города были слышны взрывы.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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