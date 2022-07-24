"Стратегия Запада подобна машине со спущенными колесами": Орбан подвел итоги борьбы ЕС с Россией
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"Стратегия Запада подобна машине со спущенными колесами": Орбан подвел итоги борьбы ЕС с Россией

"Стратегия Запада подобна машине со спущенными колесами": Орбан подвел итоги борьбы ЕС с Россией

Масштабные санкции в адрес Москвы никак не пошатнули курс внешней политики РФ, в то время как в Европе, попавшей в экономическую и политическую турбулентность, ушли в отставку уже четыре правительства. Об этом во время визита в Румынию рассказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Он сравнил стратегию Запада в отношении России с машиной со спущенными колесами, приведя в пример страны Азии, Африки и Латинской Америки, отказавшиеся от вмешательства в конфликт на Украине. По его словам, жертвами сложившегося энергетического кризиса стали правительства Великобритании, Болгарии, Италии и Эстонии.


"Стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырех колесах. Санкции не пошатнули Москву. Европа в беде - экономической и политической, жертвами стали четыре правительства: британское, болгарское, итальянское и эстонское. Люди столкнутся с резким повышением цен. И большая часть мира тоже нас демонстративно не поддержала - Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, арабский мир, Африка — все в стороне от этого конфликта, они занимаются своими делами", - заявил Виктор Орбан.

Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан сравнил масштабные антироссийские санкции с "выстрелом в легкие": по словам премьера, политика Евросоюза не только не оправдала возложенных ожиданий, но и привела к дурным последствиям для всего союза.

Венгрия остается единственной из стран ЕС, не поддерживающей идею введения эмбарго на российскую нефть. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Евросоюза, вводя шестой пакет санкций, перешло красную черту в вопросе эмбарго. Орбан сравнил запрет на импорт нефти из России в ЕС с "атомной бомбой", сброшенной на венгерскую экономику. По словам главы кабинета министров Венгрии, на переустройство энергетического сектора в стране уйдут годы. Шестой пакет санкций, затрагивающий углеводороды, показался ему излишним.

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По материалам: uposters.ru

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