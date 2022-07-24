Свадьба сына Сенчуковой и Рыбина оказалась под угрозой срыва – видео с закрытого торжества
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Свадьба сына Сенчуковой и Рыбина оказалась под угрозой срыва – видео с закрытого торжества

Свадьба сына Сенчуковой и Рыбина оказалась под угрозой срыва – видео с закрытого торжества

К этому дню молодожены шли целых восемь лет. Именно столько длятся отношения Василия Рыбина с Дарьей Алябьевой. Вот только из-за оплошностей жениха церемонию чуть было не перенесли.


Влюбленные продумали все до мелочей: необычные образы и детали для тематической вечеринки. Вот только забыли о главных атрибутах, из-за отсутствия которых церемония бракосочетания едва не сорвалась.

Василий и Дарья направлялись в загс в прекрасном настроении на хите советского автопрома — ретро-машине «Волга», как вдруг жених осознал, что оставил дома обручальные кольца. Кортеж пришлось разворачивать, чтобы забрать украшения. Казалось бы, все обошлось, сын Рыбина и Сенчуковой с избранницей прибыли в загс вовремя и готовились войти в зал. Но тут всех собравшихся ждал еще один сюрприз — Василий не захватил с собой паспорта. Так или иначе, церемония все же состоялась.


Пара тщательно подошла к подготовке важного дня. Невеста буквально сияла в белоснежном платье с глубоким декольте, а жених остановил свой выбор на ярком пиджаке с пестрым принтом, дополнив наряд ярко-желтым галстукм-бабочкой и серыми замшевыми лоферами. Роскошную шевелюру Рыбин-младший собрал в небрежный пучок — аутфит получился вполне расслабленным.

После официальной церемонии новоиспеченные супруги отправились отмечать праздник в яхт-клуб. На палубе судна красовалась фотозона с мультипликационными изображениями Дарьи и Василия.

Друзья и родственники поздравляли пару с созданием новой семьи. Веселье продолжилось уже в ресторане. Не обошлось в этот день и без знаменитых хитов Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой.

Отметим, родители Василия давно одобрили его выбор. Дарья — постоянная гостья на всех их праздниках, она с легкостью нашла общий язык и влилась в семью.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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