Сын Наташи Королевой публично опозорился
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Сын Наташи Королевой публично опозорился

Сын Наташи Королевой публично опозорился
Певица Наташа Королева взяла сына на VK Fest. 20-летний Архип Глушко удивил звездную маму. 49-летняя Наташа Королёва попросила сына вспомнить ее хит, но он не смог этого сделать. Исполнительница хита «Маленькая страна» вместе с единственным сыном побывала на VK Fest в Москве. Певица заметила подсолнухи и сразу же попросила сына быстро назвать ее хит, связанный с этими цветами. Архип растерялся и начал напевать совсем другую песню матери, заменив «Желтые тюльпаны» на подсолнухи.
Наташа перебила сына и запела правильную версию, Архип к ней присоединился. При этом наследник звезды танцевал. Однако таланты юноши оценили далеко не все пользователи. «Странный молодой человек», «Такое ощущение, что с этим Архипом что-то не так», «Какой хороший сын. Не у каждой мамы сын на одной волне. Видно что он всегда с настроением и уважает мать», «Хороший у вас сынок. Добрый», «Сынок хороший, красивый, но петь ему не надо», — пишут блогеры.
# Шоу-бизнес Королева Наташа
По материалам: z-aya

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