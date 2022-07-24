Сын Рыбина и Сенчуковой сегодня женился
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Сын Рыбина и Сенчуковой сегодня женился

Сын Рыбина и Сенчуковой сегодня женился
У музыканта Виктора Рыбина и певицы Натальи Сенчуковой сегодня праздник. Их единственный сын Василий женился на школьной подруге Дарье Алябьевой. У Виктора и Натальи сегодня важное событие — единственный сын официально заключил брак с возлюбленной. Василий женился на девушке по имени Дарья, с которой вместе с 14 лет. Утром Дарья Алябьева поделилась первым свадебным видео — девушка позировала в салоне автомобиля в белоснежном платье и фате. Невеста выглядела счастливой и умиротворенной — ни капли волнения.
Дарья и Василий знакомы с детского сада, а встречаются уже больше восьми лет. Роман зародился, когда они были совсем подростками. Можно сказать, что отношения молодоженов уже проверены временем. Поклонники считают, что союз новобрачных продлится долгие годы, ведь у Василия есть пример крепкой связи — его родители женаты больше 30 лет. Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин давно одобрили выбор сына. Дарья — постоянная гостья на семейных праздниках, она с легкостью нашла общий язык с родителями Василия. В сети часто обсуждают эффектную внешность наследника знаменитого дуэта. Многие предполагают, что парень пользуется популярностью у женского пола, однако сердце Рыбина-младшего давно занято. Влюбленные смотрятся гармонично, часто путешествуют, а их микроблоге пестрят совместными романтичными кадрами.
23-летний сын Сенчуковой и Рыбина восхищается избранницей и даже считает ее своей музой, посвящая песни. Дарья в свою очередь поддерживает все начинания избранника. Алябьева является ровесницей жениха. Известно, что она училась в медицинском институте, но потом кардинально сменила интересы и в след за Рыбиным-младшим стала обучаться режиссерскому мастерству в институте культуры. Отметим, Василий пошел по стопам родителей и окунулся в творчество. Молодой человек основал музыкальную группу.
# Шоу-бизнес Рыбин Виктор
По материалам: z-aya

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