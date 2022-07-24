Татьяна Бабенкова голой стояла под дождем

Звезда «Полицейского с Рублевки» актриса Татьяна Бабенкова отправилась в путешествие на Алтай. Артистка призналась, что весь год мечтала вернуться на Алтай, и полетела туда при первой возможности. Актриса взяла напрокат машину, причем с механикой, и проехала 2 тысячи километров. «Я встречалась и обнималась с людьми, купалась в ледяной реке, парилась в бане и стояла голая под дождем, ходила босиком и спала в спальнике...Однажды в походе отошла ото всех и расплакалась от холода и усталости, я перестала чувствовать ноги от ледяной воды. Но когда приехала в условия, где могу спать в тепле и комфорте, мне до слез захотелось в глубь Алтая, где самые маленькие удовольствия приносят большое счастье», — рассказала Татьяна. Причем в отпуск она отправилась одна: «Когда мне говорят, что одной путешествовать небезопасно, я только улыбаюсь. Это и есть жизнь!»