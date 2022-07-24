Татьяна Навка с Дмитрием Песковым и дочерью устроили утреннею тренировку (видео)
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Татьяна Навка с Дмитрием Песковым и дочерью устроили утреннею тренировку (видео)

Татьяна Навка с Дмитрием Песковым и дочерью устроили утреннею тренировку (видео)
Фигуристка Татьяна Навка показала, как провела выходные с семьей. Звездная семья начала воскресное утро со спорта. Песков и Навка личным примером прививают маленькой дочери Надежде любовь к здоровому образу жизни. Супруга пресс-секретаря президента РФ часто делится видео с домашних тренировок. Даже в путешествиях Татьяна не отступает от графика и находит время, чтобы делать физические упражнения. «Современные коучи, психологи, маркетологи на каждом углу трубят о постановке цели и важности ее в жизни. У меня в детстве таких проблем не было. У меня был спорт, который невольно, но учит ставить цель и достигать ее, превозмогая себя, свои силы, развивает физические, моральные и человеческие качества», — считает Навка. Сегодня фигуристка вместе с мужем личным примером прививают ребенку любовь к активному образу жизни. Воскресное утро семья решила начать с легкой пробежки. 7-летняя Надежда сопровождала родителей на самокате. Для занятий пара выбрала одежду яркого цвета. Неоновые оттенки зеленого и оранжевого добавляли позитивного настроения. «Мама, папа, я — спортивная семья. Как говорится, начни с себя и у ребенка не останется выбора!», — подписала публикацию 47-летняя олимпийская чемпионка. Отметим, спорт Татьяна полюбила еще в раннем возрасте. Родители поощряли стремления юной девочки и уже пять лет будущая чемпионка встала на коньки. Упорство привело ее к первым победам, а вскоре началась настоящая спортивная карьера. Как и мама, Надежда пошла в фигурное катание. В четырехлетнем возрасте Пескова завоевала первую медаль на открытых юношеских соревнованиях «Лето». В конце 2019-го девочка дебютировала в шоу «Спящая красавица» с Алиной Загитовой в главной роли. Родители гордятся успехами дочери, которая уверенными шагами покоряет лед и совершенствует мастерство.
# Шоу-бизнес Навка Татьяна
По материалам: z-aya

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