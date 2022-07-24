У Аллы Пугачевой обнаружилось неожиданное имущество
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У Аллы Пугачевой обнаружилось неожиданное имущество

У Аллы Пугачевой обнаружилось неожиданное имущество
Журналисты выяснили, что певица Алла Пугачева обладает далеко не одним жильем. Артистка, у которой, как выяснилось, в собственности квартира на триста квадратных метров в Филипповском переулке Москвы, владеет и еще кое-какой собственностью. На нее, согласно документам, записаны два земельных участка. Первый на 1200 «квадратов» расположен в Москве в домостроительном комбинате «Творчество» и предназначен для садоводства. Кадастровая стоимость - 4,1 миллиона рублей.
Второй участок находится в деревне Бережки в Подмосковье. Участок площадью в 882 квадратных метра. Предназначен для подсобного хозяйства. Кадастровая стоимость - 805 тысяч рублей. Кроме того, на Аллу Борисовну записаны два гаража в Москве и Московской области. Каждый из них стоит в районе 650 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что Алла Пугачева уже несколько месяцев не появлялась в России. К первому сентября она обещала приехать в родную страну.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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