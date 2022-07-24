У Аллы Пугачевой обнаружилось неожиданное имущество

Журналисты выяснили, что певица Алла Пугачева обладает далеко не одним жильем. Артистка, у которой, как выяснилось, в собственности квартира на триста квадратных метров в Филипповском переулке Москвы, владеет и еще кое-какой собственностью. На нее, согласно документам, записаны два земельных участка. Первый на 1200 «квадратов» расположен в Москве в домостроительном комбинате «Творчество» и предназначен для садоводства. Кадастровая стоимость - 4,1 миллиона рублей.Второй участок находится в деревне Бережки в Подмосковье. Участок площадью в 882 квадратных метра. Предназначен для подсобного хозяйства. Кадастровая стоимость - 805 тысяч рублей. Кроме того, на Аллу Борисовну записаны два гаража в Москве и Московской области. Каждый из них стоит в районе 650 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что Алла Пугачева уже несколько месяцев не появлялась в России. К первому сентября она обещала приехать в родную страну.