Участникам внешней торговли понизили штрафы
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Участникам внешней торговли понизили штрафы

Участникам внешней торговли понизили штрафы

За незаконные валютные операции штрафы для участников внешнеэкономической деятельности составят 20-40 процентов от суммы такой операции вместо действующих 75-100 процентов. Закон с такими нормами вступил в силу 24 июля.

Кроме того снижается штраф за нерепатриацию (незачисление на счета внутри страны — прим.ред.) экспортерами выручки в рублях с 3-10 процентов от суммы денежных средств, не зачисленных в установленный срок на счета в уполномоченных банках, до 3-5 процентов. Исключение сделано для экспортеров леса и лесоматериалов — штрафы для них останутся на прежнем уровне. Также не изменились санкции за невозврат авансов по импорту

Кроме того, штраф для должностных лиц, нарушивших валютное законодательство, теперь будут исчисляться в процентном отношении к сумме нарушения. Раньше штраф был предусмотрен в фиксированном размере.

Законопроект подготовлен во исполнение плана первоочередных действий, направленных на защиту интересов России в связи с недружественными действиями со стороны ряда иностранных государств, пояснял замминистра финансов Алексей Моисеев.

«В результате недружественных действий иностранных государств участились случаи несвоевременной оплаты поставки российских товаров, а также задержек с поставкой импортных товаров, которые российскими резидентами уже были оплачены», — сказал замминистра. Таким образом, законопроект предполагает значительное снижение штрафов за нарушение сроков по этим операциям, отметил он.

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По материалам: pnp.ru

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