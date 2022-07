Уже известно о 4 играх, которые пополнят Game Pass в августе

Вадим Карасев





Подписка Game Pass в июле пополнилась более чем 20 играми, часть из которых вернулись в игровой сервис, но было немало и новинок. Полный список игр, которые добавят в Game Pass в августе, на данный момент не разглашается. Но уже известно о 4 проектах, которые пополнят подписку в следующем месяце. Напомним, что это за игры.

Turbo Golf Racing — 4 августа

Two Point Campus — 9 августа

Immortality — 30 августа

Midnight Fight Express — 23 августа