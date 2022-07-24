Уже известно о 4 играх, которые пополнят Game Pass в августе
Сегодня, 22:10 Вадим Карасев
Подписка Game Pass в июле пополнилась более чем 20 играми, часть из которых вернулись в игровой сервис, но было немало и новинок. Полный список игр, которые добавят в Game Pass в августе, на данный момент не разглашается. Но уже известно о 4 проектах, которые пополнят подписку в следующем месяце. Напомним, что это за игры.
Turbo Golf Racing — 4 августа
Watch this video on YouTube
Two Point Campus — 9 августа
Watch this video on YouTube
Midnight Fight Express — 23 августа
Watch this video on YouTube
Immortality — 30 августа
Watch this video on YouTube
По материалам: newxboxone