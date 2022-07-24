В Citigroup указали на прохождение крипторынком острой фазы делевериджа

Волны конвертации стейблкоинов в фиат и оттока средств из крипто-ETF сошли на нет, а спред stETH к ETH сократился. Аналитики Citigroup увидели в этом признаки завершения паники на рынке, пишет CoinDesk.

По мнению экспертов, позитивную роль сыграло снижение неопределенности касательно объема взаимных рисков игроков в индустрии после начала реорганизации некоторых из них.

В мае-июне «стресс с ликвидностью» привел к некоторым «внутрирыночным диспропорциям», отметили специалисты.

Одной из них стало расхождение цен на биткоин в долларах США на Coinbase и в USDT на Binance. В обычное время первая, как правило, превышает вторую, отражая институциональный спрос. Лишь в последнее время дисконт вновь сменился премией.

Стратеги конгломерата подчеркнули, что криптовалютные рынки по-прежнему малы в размерах, чтобы вызвать серьезные побочные эффекты для традиционных финансовых рынков и экономики. Они признали, что так или иначе динамика цифровых активов оказывает влияние на настроения инвесторов.

Напомним, в ноябре 2021 года стало известно о планах Citigroup запустить подразделение цифровых активов для институционалов. До этого аналогичную группу создали в структуре управляющего активами Citi Global Wealth Investments.

В июне 2022 года учреждение выбрало инфраструктурную компанию Metaco в качестве партнера по запуску кастодиальной платформы.

Ранее аналитики JPMorgan назвали растущий интерес к Ethereum в преддверии перехода на PoS в качестве одной из причин восстановления криптовалютного рынка.

До этого стратеги банка предположили, что худшее для рынка цифровых активов уже позади.

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